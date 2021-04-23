"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну

Тилль Линдеман / Getty Images

Лидер группы Rammstein, которая поставлена на паузу для работы над проектом Till Lindeman, Тилль Линдеман записал саундтрек для российского военного фильма Дявятаев, перепев песню из репертуара любимца Путина Льва Лещенко.

Украинский рокер Юрко Юркеш опубликовал в своем Facebook ссылку на клип, и иронично подписал: "Спокойной ночи, если заснете после такого".

Украинцы в комментариях выразили удивление неожиданной сменой амплуа Линдемана, и начали шутить о том, что он обращается в россиянина, а также отметили, что комментарии под скандальным клипом выключены.

"Рамштайн уже не тот)))", "Почему стокгольмского синдрома не может быть у дойчев в отношении СССР?", "Кажется, дедушка Тиля Линдеманна все же когда-то дошел до Берлина", "Будто бы саундтрек к новому российскому военному фильму "Девятаев", но это не точно)) ",

"Какой ужас", "Передоз бояришником", "Ахахах ... Комментарии под видео выключены. Тилю уже наваляли? Надеюсь, соотечественники?", - пишут в комментариях.

С другой стороны любимый певец Путина Лев Лещенко одобрил исполнение Линдемана, в комментарии Газете.ру Лещенко заявил, что это одна их его любимых песен Бернеса. Лещенко сказал, что песня Линдемана показывает российскую "фантомную совесть".

"Она создает нормальный нравственный фон, потому что, пока звучат эти песни, пока живы старики, у нас есть некая фантомная совесть. Не думаю, что исполнение немцем Линдеманном советской песни может вызвать негатив", - сказал он.

Тем не менее, за ночь, трек Линдемана набрал всего 94 тысяч просмотров, в то время как песни Rammstein собирали миллионы за часы.

Оригинал песни, которую исполнил Марк Бернес, был создан для военного фильма Истребители режиссера Эдуарда Пенцлина.

Фильм Девятаев - российская лента про Вторую мировую войну. Советский летчик в 1944 году был сбит под Берлином, и попал в плен. Ему предлагают воевать на стороне немцев, или попасть в концлагерь.