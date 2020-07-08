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Кофе с фекалиями - Чем можно заразиться, испив кофе на вокзале

Время ожидания на вокзале часто хочется скрасить чашечкой кофе. Но, оказывается, даже в цивилизованном внешне заведении можно подхватить опасную заразу.

8 июля 2020, 12:42
Кофе
Кофе / Pixabay

Случалось Вам попить кофе на вокзале? Знайте, что тут вам могут приготовить кофейный напиток с бактериями кишечной палочки, именно из того сакрального места. Об этом узнала журналистка проекта Тайный агент, который показывает Новый канал Николетта Бокшан, которая под видом бариста-стажера устроилась на работу в популярную кофейную точку в Киеве.

"Клиентов было очень много, ведь место "проходное" – вблизи самого выхода из железнодорожного вокзала. Но условия, в которых готовят кофе для людей, ужасные.", – говорит агент.

Удивительно, что владельцам точки уже давно плевать на это.

"Представьте, мой наставник Андрей признался, что он ни разу не мыл кофейную машину. Читайте такжеКак выбрать хороший ресторан - ТОП 8 советов Ревизора Юлии ПанковойРассказал, что даже чашу для взбивания молока чистит редко. Стимер, который вспенивает молоко, он вытирал грязной тряпкой. А еще парень во время рабочего дня не мыл руки. Касался своего лица, одежды, сигарет и готовил кофе", - рассказала она.

Девушка решила проверить ту самую заветную тряпочку на бактерии и микроорганизмы, а теперь не радует киевлян и гостей столицы.

"Тряпку, которой Андрей вытирал кофемашину и остальные поверхности, мы сдали на лабораторные анализы. Представьте, кроме кишечной палочки на ней были выявлены бактерии Escherichia coli. Это свидетельствует о том, что на тряпке есть фекальные загрязнения. Догадались, как они туда попали? Через немытые после туалета руки. При попадании инфекции в организм человека может произойти серьезное отравление", - рассказала Николетта.

Если здоровье вам дорого - стоит избегать подобных заведений, и обращать внимание на опрятность баристы

Проект Тайный агент Новій канал показывает по понедельникам в 15:30 еженедельно. Смотреть все выпуски можно на ютубе или на Телепортале.

вокзал кофе новости шоу бизнеса Новый канал
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