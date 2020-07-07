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"Только не в депутаты": Потап сделал публичное объявление после фото с Зеленским

Украинский хип-хоп исполнитель, репер и музыкальный продюсер лейбла Mozgi Entertainment Алексей Потапенко сделал трогательное признание.

7 июля 2020, 19:03
Потап
Потап / Instagram

Алексей Потапенко - Потап, который сольно выступает под псевдонимом ПТП признался, что чуть ли не с детства мечтал, чтобы его, хип-хоп исполнителя отметили государственной наградой.

Потам показал фото с награждения Владимиром Зеленским и призналcя в исполнении мечты.

"Меня много спрашивают, зачем это тебе, разве ты не народный любимец, разве ты не зарабатываешь, ты автор супер хитов, ты продюсер лучших проектов? ... но никто из вас не знает, что у меня была такая детская дерзкая мечта, чтобы когда-нибудь артиста хип-хоп жанра наградили государственной наградой! И вот когда я почти забыл об этом - бамц! Заслуженный Артист Украины! HIPHOP A WAY OF LIFE !!!", - признался Потап.

Потап показал момент с награждения его президентом Украины Владимиром Зеленским.Читайте такжеМої думки тихі 2020 - лучший фильм нового украинского кинематографа

Потап
Потап / Instagram

Потапа стали массово поздравлять с наградой, желая успехов в его в творчестве, и попросили не идти в политику.

"Вітаю", "Потап лише не йди у депутати, пліз", "Вітаю зі званням! Цього звання заслужив! Ураааа, нехай ця нагорода, запам'ятається на все життя!", "Вітаю", "Поздравляем, Алексей", "Маска-это 5", "Поздравляю!", "Wow wow wow", - пишут в комментариях друзья и фанаты Потапа.

Напомним, что вместе с Потапом, награды получила целая череда украинских звезд среди которых и Тина Кароль, и Ирина Билык, и телеведущие 1+1 Алла Мазур, Елена Несмиян, режиссер фильма А думки мої тихі Антонио Лукич, и другие.

Потап Владимир Зеленский новости шоу бизнеса
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