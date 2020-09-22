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Появились подробности состояния потерпевших в ДТП с Эльмином Гулиевым

22 сентября 2020, 11:34

Российский начинающий рэпер Эльмин Гулиев после кровавого ДТП в центре Москвы задержан - ему планируют избрать меру пресечения

Эльман Гулиев
Эльмин Гулиев / vk.com

Начинающий музыкант Эльмин Гулиев устроил ДТП в центре Москвы 21 сентября - в нем пострадало 3 человек. После допроса полицией на месте аварии, Эльмина Гулиева задержали ночью на 22 сентября.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения реперу, пишет 112 канал в телеграм.

Эльмин Гулиев содержится в отделе Хамовники. издание утверждает, что в результате ДТП пострадало трое пешеходов - о пассажирке Гулиева, которая тоже якобы пострадала ничего не сообщается.

По информации российских СМИ, в результате ДТП одной из пострадавших пришлось ампутировать стопу, а у мужчины (Иорданов М.Н) сломан позвоночник.

Против Эльмина Гулиева возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", которая предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

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