Появились подробности состояния потерпевших в ДТП с Эльмином Гулиевым

Российский начинающий рэпер Эльмин Гулиев после кровавого ДТП в центре Москвы задержан - ему планируют избрать меру пресечения
Начинающий музыкант Эльмин Гулиев устроил ДТП в центре Москвы 21 сентября - в нем пострадало 3 человек. После допроса полицией на месте аварии, Эльмина Гулиева задержали ночью на 22 сентября.
В ближайшее время суд изберет меру пресечения реперу, пишет 112 канал в телеграм.
Эльмин Гулиев содержится в отделе Хамовники. издание утверждает, что в результате ДТП пострадало трое пешеходов - о пассажирке Гулиева, которая тоже якобы пострадала ничего не сообщается.
По информации российских СМИ, в результате ДТП одной из пострадавших пришлось ампутировать стопу, а у мужчины (Иорданов М.Н) сломан позвоночник.
Против Эльмина Гулиева возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", которая предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
- Напомним, Эльмин Гулиев днем 21 сентября сбил троих человек в Москве.
- На Остоженке он проехал на красный свет, столкнулся с проезжающим Мерседесом, выехал на тротуар и сбил пешеходов.
- Сообщается о трех пострадавших пешеходах, которые были госпитализированы.
- Назвали имена сбитых Эдьмином Гулиевым пешеходов.