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"Позорище, фальшь, лицемерие": Волочкова накинулась на бывшего из-за свадьбы

15 сентября 2020, 18:48

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее сутра беспокоят журналисты относительно свадьбы отца ее дочери Игоря Вдовина.

Анастасия Волочоква
Анастасия Волочоква / Instagram

Анастасия Волочкова объявила о том, что ей абсолютно все равно на свадьбу своего бывшего и отца своей дочери Игоря Вдовина, но тем не менее, накинулась на него с обвинениями относительно 3 миллионов долларов и прочих грехов.

Анастасия Волочоква написала большой пост в Instagram по поводу свадьбы бывшего мужа Игоря Вдовина.

"Дорогие друзья. Ну что происходит?! Просыпаюсь утром с любимым человеком от звонков журналистов. Подумала, что что-то случилось. А вопросы по поводу грядущей свадьбы "моего бывшего мужа", с которым я официально не была расписана. Этот Альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком. "СВАДЬБА АЛЬФОНСА". Совет да любовь! Но я причём в этой ситуации? Это очередное празднование его, включая мою с ним роскошную свадьбу,организованное на отнятые у меня обманным путем деньги 13 лет назад. (3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи)", - заявила Волочкова.

Анастасия Волочокова объяснила, что по ее версии, мужчина брал у нее большие суммы денег в долг, а потом их так и не вернул. По ее мнении он превратился в бизнесмена за счет ее денег и имени, а теперь на всю жизнь остался "бывшым Волочковой".Читайте такжеКоролева и Тарзан пригрозили судом за историю с ограблением и "любовницами"

"Могу сказать правду, как есть. С первых дней нашего знакомства мой "бывший муж" постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег (от 600 тысяч долларов до миллиона). На них он и жил. Став отцом моей дочери он пошёл дальше и взял 3 млн долларов, которые не вернул до сих пор. Более того. В одночасье из мыльного пузыря (о чем меня предупреждала его бывшая жена) он превратился в "бизнесмена" за счёт пиара на моем имени, о чем очень меня тогда просил, появляясь со мной в экранах ТВ и на обложках таблоидов. (Тогда ему очень это было выгодно). После нашей свадьбы у этого человека были другие жёны. Удивительно, что спустя 16 лет он на всю жизнь остается "бывшим мужем Анастасии Волочковой".

Также Волочкова посетовала - почему СМИ не обращаются к его другим бывшим женам, а все идет только к ней.

"Меня обескураживает тот факт, что у Альфонса грядет свадьба, а комментарии просят у меня. Почему не звонят его официальным женам? С которыми он разводился по причине, что они не давали ему денег. Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью его ребенка подло и бесчеловечно. Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени они никому не интересны? Видимо да. Это же позорище какое-то, простите. Моя свадьба была самой роскошной. На мои же деньги. О дате моей следующей свадьбы я сообщу вам лично. А это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану. Я готовлю новый спектакль и полностью погружена в работу по 6 часов в день. И счастлива в любви и в творческом процессе. Истинных вам благ!", - прокомментировала балерина.

Напомним, что Анастасия Волочкова вышла замуж за Игоря Вдовина в 2007 году. Оказалось, что церемония была фиктивной, и официально брак признали недействительным. Утверждалось, что отношения между ними остались дружескими, но Волочкова утверждает, что мужчина "одолжил" у нее большую сумму денег, которую так и не вернул, и публично не отзывается о нем позитивно.

С 2005 года Анастасия Волочкова растит дочку Ариадну от Игоря Вдовина , но по слухам, последнее время она живет с отцом.

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