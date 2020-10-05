"Предвыборный срач": Полякова объяснила концерт под Харьковом

Оля Полякова / Instagram

Украинская певица и одна из судей Лиги Смеха Оля Полякова по просьбе Геннадия Кернеса устроила концерт в Харькове 3 октября ко Дню учителя рядом с одной из школ города.

Когда на концерт отреагировали глава Минздава Максим Степанов, и полиция Харьковско области, Оля Полякова записала видеообращение в ответ на истерику в сети.

"Всех, кто волнуется о том, что они прочитали в СМИ, что на меня завели уголовное дело по поводу харьковского концерта ко Дню учителя, я хочу успокоить. Смотрите, я дома, в халате, мне ничего не угрожает. Конечно, хочу сказать, что сегодня вся шумиха по поводу мероприятий и концертов связана непосредственно с предвыборным срачом", - написала она

При этом в сторис певица подписывала каждое видео по разному, например, в рассказе про выборы написала: "Предвыборный срач".

"Но все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, которое каждый день посещает столько людей, что мне столько и за год не собрать. Поэтому, дорогие мои, берегите себе, не целуйтесь, носите маски и не читайте новости, особенно перед выборами", - заявила Полякова.

Перед этим о концерте высказался Максим Степанов на брифинге: "Харьков, который постоянно находится в антирекордах, практически каждый день устанавливает новые антирекорды, ну очень важно для местных властей провести этот концерт. Конечно, у нас же выборы. Не здоровье и жизнь граждан главное, а выборы. Поэтому обязательно надо провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет через неделю-десять дней".

Отреагировал также и департамент коммуникации полиции Харькова.

"1 октября в ходе мониторинга сети Интернет, работники Новобаварского отдела полиции обнаружили информацию о том, что 3 октября на территории района состоится концерт с участием известной украинской певицы. Полицейские в тот же день зарегистрировали информацию в Едином учете заявлений и сообщений", - говорится в заявлении.