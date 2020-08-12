Презерватив и грязные носки: Панкова показала, как убирают в отелях

Ревизор 2020 / Instagram

Юлия Панкова показала, как убрали в номере 3-звездочного отеля в Запорожье.

В новом выпуске ведущая проекта Ревизор на Новом канале Юлия Панкова проверила романтичный отель Запорожье - Венеция, где чаще всего останавливаются невесты. Накануне ревизии Юля отправила в отель тайных посетителей. Молодая пара спрятала в номере пять вещей в труднодоступных местах. Ведущая хотела проверить, тщательно убирают горничные и была шокирована.

"Ревизию проводила вместе с работницами, которые там наводили порядок. В ванной комнате было чисто. Читайте такжеВедущей Ревизора угрожали за проверку популярного отеля В душевой кабине не было плесени, а сантехника - новая. Но горничная тщательно ни убрала за ножкой умывальника. И не забрала оттуда зубную нить, которую оставили тайные посетители ", - рассказывает Юля.

Помаду за столиком и грязные носки в коридоре тоже не заметили.

"Презервативы под наматрасником девушки убрали. Постель в номере чистая, а подушки не сбиты. Ушную палочку в диване горничные забрали. То есть две вещи из трех они увидели", - говорит ведущая.

Юлия Панкова / Пресс-служба

Количество вешалок и халаты покорили Ревизора. Ведь Венеция позиционирует себя как отель всего трех звезд. По словам ведущей, условия в нем, как в пятизвездочном.

Впервые Юлия спросила мнение горничной, заслуживает отель в награду от Ревизора.

За чистоту в номерах и ответственность работниц Венеция получила награду.