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Притула признался, что футбольные ультас буквально спасли его

7 сентября 2020, 19:39

Сергей Притула рассказывал о своих хобби и спорте, и раскрыл случай, когда ему пришлось прибегнуть к помощи футбольных ультрас.

Сергей Притула
Сергей Притула / Пресс-служба

Сергей Притула рассказал, что он уже давно платит свою цену за популярность, и припомнил не такую уже давнюю историю о том, как футбольные ультрас стали спасать его от фанатов.

Сергей Притула рассказал, какими назойливыми бывают фанаты в подкасте Інше інтерв’ю.

Притула признался, что безумно любит смотреть футбол на трибунах, но после того, как технологии позволили делать качественные фото на телефоны, его приватной жизни не то, чтобы пришел конец, но в общественных местах стало сложно появляться.

"У меня был тяжелый период, я сутки не спал, - вспоминает Сергей. - Закончил работу во Львове. Утром после суток на ногах перелетел из Львова в Киев, из Киева - в Хельсинки, оттуда автобусом переехал в Тампере. Прихожу на точку сбора футбольных болельщиков, там сидела компания львовских "ультрас" - где-то пятнадцать человек. Читайте такжеФильмы на карантин - лучшие фильмы от Сергея ПритулыОни меня узнали, попросили сделать фото. Говорю: "Подождите, друзья, давайте я с дороги сяду с вами, закажу пиццу. Все успеем". Я их угостил, мы сидели болтали. Здесь начинают подтягиваться люди. Один подходит: "Можно сфотографироваться?" Я сижу с куском пиццы. Говорю: "Можно я перекушу?" Затем второй, третий, пятый, седьмой, двадцатый. Через некоторое время львовяне, которые с меня сначала ржали, перестали смеяться. А потом один из них сказал: "Надо иметь стальные нервы". Впоследствии я вел колонну украинских болельщиков. Нас шло около 600, на трибуне было еще 300. И только я захожу на сектор, с разных концов начинают бежать люди с телефонами. В этот момент "ультрас" берут меня в кольцо и всем объясняют: "Дайте человеку нормально посмотреть футбол".

Напомним, что телеведущий Сергей Притула ведет сразу несколько шоу на Новом канале. Спокойно сфотографироваться с ним можно после съемок Кто сверху или Дети против звезд.

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