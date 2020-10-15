Пугачева тайно снова стала бабушкой

Алла Пугачева / Instagram

Племянник Пугачевой Владислав, у которого певица отобрала сына из-за его лечения от алкогольной зависимости, снова стал отцом - в этот раз у него родилась девочка.

Владислав и Гузель поженились, и в августе у них родилась дочка, пишет Starхит.

"Жена Владислава, Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад из-за этого очень переживал, но девочка родилась здоровой. Ее имя родители держат в секрете. Но вроде как, назвали ее тоже Женей", - говорится в сообщении.

По информации российских СМИ, в этот раз Владислав старается строить счастливую семью, которую окружает заботой.

Напомним, что старший сын Владислава не контактирует с отцом, поскольку сейчас у него новая семья. После того, как Пугачева его забрала, ребенок шестой год проживает в доме водителя и помощника Игоря.

"Женя очень похож на покойного деда Евгения Борисовича. Алла заботится о нем и обеспечивает абсолютно всем. У мальчика своя комната, много одежды и игрушек, компьютер. Часто бывает на море. Не чувствует себя лишним. Алла берет его с собой на праздники. Знаком со всеми отпрысками богатых и знаменитых друзей артистки. С мамой ему тоже не запрещено общаться, правда, пока по телефону. Благодаря Пугачевой у ребенка появилось главное — детство", - сообщали ранее источники издания Statхит.

Сам Владислав ничего не требует от знаменитой родственницы. Наоборот, хочет самостоятельно восстановить свою жизнь, разрушенную из-за пагубных привычек. Сейчас племянник Пугачевой живет и работает в Рязанской области.