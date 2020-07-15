Расписание мероприятий для взрослых - на что сходить в июле

Расписание спектаклей для взрослых / Reuters

Столичный Caribbean Club Concert Hall приглашает зрителей провести небанальный театральный вечер за бокалом любимого напитка и вкусным ужином. Заведение начало со спектаклей театра-студии импровизации Черный Квадрат: в июле любимые спектакли будут проходить два раза в неделю - по средам и пятницам. Спектакли с рейтингом 18+ могут заинтересовать киевлян.

"Спектакли театра Черный Квадрат за пять лет еженедельных показов уже стали доброй традицией, которую мы с радостью продолжаем после карантинного перерыва. Актеры готовят для зрителей любимые спектакли, а мы создаем уютную и безопасную атмосферу, чтобы гости могли прийти отдохнуть душой после тяжелого рабочего дня", - рассказывает Анастасия Ваганова, программный директор Caribbean Club Concert Hall.

Расписание спектаклей 18+ на июль

Никогда не звони мне, любимая 15 июля;

Ужасно хочется поцеловать 17 июля;

Офис. Зажги в себе желание 22 июля;

Секс на пляже - не только коктейль 24 июля;

Сексом дружбу не испортишь 29 июля;

21 минута до и после секса или перебор горит 31 июля;

15 июля - Никогда не звони мне, любимая

Комедия про сексуально-любовные отношения. Как возникает любовь и как её сохранить? Как удержать мужчину, если сохранить любовь не удается? Что делать в постели, чтобы быть идеальной женщиной? Что делать с женщиной, чтобы быть идеальным мужчиной? И что делать не стоит? Подробно о сексе без анатомических подробностей. Сексуальная откровенность в этом спектакле зашкаливает. Юмора больше, чем обычно, но умных мыслей не меньше.

17 июля - Ужасно хочется поцеловать

Что делать если человек, которого ты любил и любишь выходит замуж за твоего друга? Можно ли сохранить любовь несмотря ни на что?Читайте такжеНа какие концерты сходить - в Киеве возобновил работу Caribbean Club И как это сделать? Что во власти наших чувств, а над какими чувствами мы не властны? На эти вопросы актеры будут искать ответы с элегантным юмором и максимальной откровенностью. Спектакль на 100% о любом из нас. И если такая ситуация с вами еще не случалась: "то всему свое время, - сказала бабушка и вылезла из-под колес трамвая".

22 июля - Офис. Зажги в себе желание

Этот спектакль можно было бы назвать "Хроники одного офиса". История про "белые воротнички", которым надоело ничего не делать, и они решили плюнуть в вечность. В спектакле есть все: фирменный искрометный юмор, философия, романтика, Бэтмен, интриги, полиция, спешащие на помощь Чип и Дейл, любовь, секс, Гоги и поэзия.

24 июля - Секс на пляже - не только коктейль

Легкий, смешной и добрый спектакль. "Тихий, едва слышный шум прибоя, легкий морской ветерок придает ощущение свежести, белозубый мулат подносит Мохито... Мягкий шезлонг, ощущение легкости, сонные мечты и просыпаться не хочется, хочется петь от осознания счастья", - так представляли себе отдых у моря герои спектакля, а получилось ... А получилось, конечно же, намного интереснее. Еще не придумали чем заняться в отпуске? На этом спектакле вам дадут несколько советов.

Спектакли для взрослых 18+ Расписание / Caribbean Club

29 июля - Сексом дружбу не испортишь

Остро сексуальная комедия для взрослых с лирическим уклоном. О любви, растянутой во времени, и секс, найденный спустя годы. Бывает так: лежишь с человеком в постели и думаешь, что у вас любовь, а оказывается - дружба. А бывает так: живешь с человеком в одном подъезде десятки лет и у вас могло бы быть, но не было. Заходишь к нему по-соседски, и у вас случается! Как это? Почему только сейчас? Зачем это надо? И что с этим делать? Спектакль дает ответы на все эти вопросы и, конечно, задает новые.

31 июля - 21 минута до и после секса или перебор горит

Спектакль о том, какими окольными, иногда просто ложными путями пара (хотя, не всегда только пара) людей приходит или не приходит к сексу и какими причудливыми способами стараются потом уйти от последствий. Как происходит, что мужчина и женщина оказываются в одной постели? Что следует делать, и что не нужно говорить? А что случается само собой? Что происходит дальше? Что-то же меняется внутри нас после всего этого?

Спектакли имеют возрастное ограничение: 18+.