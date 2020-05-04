Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

Регина Тодоренко / Instagram

Регина Тодоренко приняла меры, чтобы исправить впечатление от своего неудачного высказывания по поводу домашнего насилия, которое стоило ей разрыва контрактов с чередой знаменитых брендов.

Тодоренко начала работу над новым проектом, касающимся домашнего насилия, и уже успела записать первый фильм. Премьера ленты состоялась на ее официальном ютуб-канале.

Регина Тодоренко сконтактировала с чередой адвокатов и психологов, чтобы записать фильм А что я сделала, чтобы помочь? Он вышел онлайн 3 мая на ютуб, и набрал значительное количество просмотров из-за скандала, который еще до конца не утих.Читайте также"Сколько говна": Влад Топалов накинулся на хейтеров Регины Тодоренко

Создание проекта А что я сделала, чтобы помочь? прокомментировала Тороденко лично

"Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых", - объяснила свой поступок Регина Тодоренко.

Фильм Регины Тодоренко А что я сделала, чтобы помочь? смотреть онлайн:

Представители Регины Тодоренко заявили, что все средства от монетизации видео будут направлены в фонды борьбы с домашним насилием.