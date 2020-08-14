Тараканы и грязные пивные башни: Ревизор налетел с проверкой в самый известный паб Запорожья

Юлия Панкова / Пресс-служба

Паб Бастион позиционирует себя как оригинальное место в Запорожье. В заведении очень атмосферно. Каждый посетитель, по словам владельцев, может почувствовать себя настоящим рыцарем. Но не все отзывы о заведении однозначны. Ведущая Ревизора на Новом Канале Юля Панкова отправилась в Бастион на ночную ревизию.

"В сети я наткнулась на не очень положительные отзывы о пабе. Посетители раскритиковали кухню заведения. Поэтому хотела проверить, в каких условиях там готовят блюда", - рассказывает ведущая.

Впечатления от заведения таки осталось неоднозначным. В холодильнике был беспорядок. Контейнеры с готовыми и сырыми продуктами стояли открытые. А кастрюля с соусом лежала на курином мясе. Тертый сыр хранят в полиэтиленовых пакетах. И, конечно, стикеры отсутствовали. Читайте такжеПрезерватив и грязные носки: Панкова показала, как убирают в отелях

"Меня шокировали насекомые на стенах. Огромные черные жуки. Владелец меня убеждал, что это не таракан, а прусак. Конечно, это были прусаки рыжие, представители подотряда тараканов. И им тоже не место на кухне!", - рассказывает Юля.

Заведение славится оригинальной подачей пива в огромном сосуде. Поэтому Юля проверила ее на чистоту с помощью люминометра. Результат чуть не побил рекорд программы.

"Представляете, устройство показало более девять тысяч единиц при норме 30", - рассказывает ведущая.

Юля надела шлем викинга и все же попробовала пиво и салат. Девушка отметила, что хмельной напиток вкусный.

После этого Юлия Панкова не оставила заведения табличку Ревизора.

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