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Ревизор нашел хостел с камерами наблюдения в Харькове

24 августа 2020, 12:06

Украинская телеведущая Юлия Панкова оценила работу хостела в Харькове, к которому заселились ее коллеги.

Юлия Панкова
Юлия Панкова / пресс-служба

Обладательница белой перчатки Юлия Панкова провела ночную ревизию в заведении для ночлега, популярном в последнее время - хостеле. В этот раз она выбрала заведение в Харькове, чье расположение очень удобное для посетителей. Ведь от хостела до центра идти всего лишь десять минут. Рядом есть два вокзала. Ведущая программы Ревизор очень придирчиво их проверяла.

"Ревизовала комнату общего пользования, – рассказывает Юля. - Постель была чистой. На наматрасниках – незначительные пятна. Шкафчики и поверхности – без пыли".

Панкова познакомилась с дежурной заведения - она одна отвечает за работу на ночной смене.

На кухне стояло много посуды и техники. Всем этим можно пользоваться гостям. Более того, здесь угощают чаем и кофе. В холодильнике опрятно стояли продукты посетителей. Посуду за собой моют посетители собственноручно.Читайте такжеРевизор обнаружил, что детям готовили испорченное мясо в детском центре

"В заведении я познакомилась с парнем, который приехал из Нигерии, – рассказывает ведущая. – Он признался, что хостел ему очень понравился. По его словам, здесь комфортно, чисто и уютно".

В ванной комнате тоже было чисто.

"Кафель – без налета, а душ – без плесени, – говорит девушка. – У меня было только одно замечание к сантехнике. Краны нужно тщательнее чистить".

Юля Панкова обратила внимание на камеру наблюдения - однако в заведении висело предупреждение о видеонаблюдении. Владелец заведения пообещал предупреждать посетителей еще и устно о видеонаблюдении.

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Кровать в общем номере стоит 220 гривен. Сервис в заведении безупречен. Работники беспокоятся о своих гостях. После всего увиденного Юля наградила хостел табличкой Ревизора.

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