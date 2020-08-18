Ревизор обнаружил, что детям готовили из протухшего мяса в детском центре

Ревизор / Пресс-служба

В последнем выпуске Ревизора в Запорожье ведущая программы, которую показывает Новый канал, Юлия Панкова наведалась в развлекательный центр Smile park, что в Запорожье. Как только девушка переступила порог кухни заведения, все повара убежали. Но это отнюдь не помешало ведущей провести ревизию, хоть и насторожило.

"Мне важно было проверить условия, в которых здесь готовят блюда для детей, - объясняет ведущая. - Ведь в этом заведении часто празднуют детские дни рождения".

Ее встретила пустая кухня, засаленные вытяжки, грязные миски и емкости с ингредиентами.

"В холодильнике стояли продукты без стикеров, - говорит Юля. - Но нет, заметила один. Представляете, на нем дата была указана двухмесячной давности. А еще на полке стояло ведро с испорченным куриным филе. Мясо плавало в маринаде, который должен перебить кисловатый запах".Читайте такжеТараканы и грязные пивные башни: Ревизор налетел с проверкой в самый известный паб Запорожья

Среди ревизии на свое рабочее место вернулся повар Артур. Парень хамски разговаривал с Юлей и отказывался давать комментарии относительно ситуации на кухне.

"Сказал, что говорить не хочет, и приступил к нарезки сыра, - рассказывает ведущая. - Артур готовил без перчаток. По его руках было много порезов. С некоторых виднелась кровь. К сожалению, такая безответственность повара может угрожать здоровью маленьких посетителей заведения".Работники не показали Юли своих медицинских книжек. И она не может быть уверенно, что аниматоры, которые контактируют с детьми - здоровы.

Ревизор 11 сезон 5 выпуск - видео смотреть онлайн 17-08-2020:

После выявленных нарушений Ревизор не рекомендует Smile park украинском!