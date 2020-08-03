"Угроза здоровью": Ревизор проверил гимназию Владимира Зеленского

Ревизор 2020 - что было в 3 выпуске / Новый канал

Новый 11 сезон Ревизор 2020 выходит в 19-00 на Новом Канале. Юлия Панкова ревизовала столовую гимназии в Кривом Роге, в которой когда-то учился Владимир Зеленский. За много лет все поменялось, но больше всего Панкову ужаснули грязь и тараканы в столовой.

За 2019 год в 38% школ и детских садов были найдены нарушения в организации питания. Это более 600 отравлений. Поэтому ведущая проекта Ревизор на Новом канале Юлия Панкова решила проверить столовую гимназии в Кривом Роге.

Меню показалось привлекательным для девушки, но ее шокировали "гости" кухни, которых там быть не должно, и катастрофически грязные руки сотрудницы столовой.

"Паровые котлеты, картофель пюре, душистые булочки и витаминный компот – именно такие блюда чаще всего предлагают в школьных столовых. Мы проверили, в каких условиях готовят еду в заведении, где учился Владимир Зеленский", – говорит ведущая.

Ревизор 11 сезон 3 выпуск 03-08-2020 / Новый канал

На кухне столовой Юлю встретил незваный гость – таракан.Читайте такжеРевизор раскопал "грязное белье" люкс-гостиницы с номерами за тысячи гривен

"Несмотря на наличие насекомых в помещении было чисто. Повара придерживались норм хранения продуктов и товарного соседства в холодильниках. Крупы в кладовке стояли на поддонах", – говорит девушка.

Но на раздаче блюд повар была с длинными ногтями и грязными руками.

"Девушка контактировала "голыми" руками с готовой едой. Мой люминометр – прибор, который определяет степень загрязнения, показал более ста единиц на ладонях работницы. Норма – до 30 единиц. К сожалению, это может стать угрозой здоровью учеников", – рассказывает Юля.

Юлия Панкова подробно рассказала, в чем нарушения в столовой криворожской гимназии, и в чем угроза здоровью всех, кто в ней питается, даже несмотря на правильно хранение продуктов на кухне.

Все новые выпуски проекта Ревизор выходят в 19-00 по понедельникам на Новом канале.