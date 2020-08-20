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Ревизор впервые готовила на кухне ресторана, который проверяла

20 августа 2020, 10:48

Телеведущая Юлия Панкова решила устроить провокацию на кухне грузинского ресторана, и, засучив рукава, приступила к готовке.

Ревизор 2020
Ревизор 2020 / Новый канал

В Кривом Роге Ревизор пришел в ресторан Puri Chveni на запах хачапури и шашлыка. Ведущую Юли Панкову радушно встретили и сразу провели на кухню заведения.

Девушка была приятно удивлена таким гостеприимством. Ведь на сайте заведения прочитала гневные отзывы посетителей, хостес в заведении не слишком приветлив.

"На кухне было чисто. В холодильнике - правильное товарное соседство и стикеры на продуктах. Вот только огорчил меня просроченный торт, который стоял на одной из полок", - рассказывает Юля. Пока она занималась проверкой кухни, свои ошибки повара успели исправить.

На стеллажах Юля обнаружила большое количество досок.

"Но они сушились правильно. Вертикально и не близко друг к другу. Повар рассказала мне, какую доску к каким продуктам применяет. Меня это очень порадовало, - говорит ведущая.

После ревизий кухни ведущая Ревизору решила и себе немножко поготовить - и слепила хинкали. Потом начала спрашивать у девушек, что с ней не так, но они не смогли распознать с наскока.

Ревизор 2020
Ревизор 2020 / Новый канал

"На самом деле, хотела проверить, в каких условиях готовят блюдо. Повара были в перчатках, шапочках и специальной одежде. Секрет приготовления хинкали мне не сказали, но показали, как они лепятся. Мои старания не были напрасными - хинкалька вышла!, - признается девушка.

А еще Юля заглянула в тандыр, где запекают мясо.

"Проверила и там все на чистоту. И заказала себе шашлык из этой печи", - сказала она.

Панкова решила попробовать баранинку в ресторане, а также салат. Когда проверяла, не обвешивают ли в ресторане, и решала, предоставить табличку ее тайный покупатель, который приехал в заведение на коляске, рекомендовал наградить ресторан.

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Ревизор в ресторане Puri Chveni заглянул в каждую щелочку и все тщательно проверил. После всего увиденного ведущая наградила заведение табличкой.

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