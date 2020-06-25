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Разоблачили самую наглую схему мошенников - кому ни в коем случае нельзя доверять

Елена-Кристина Лебедь провела расследование, которое раскрыло самую наглую схему мошенников, которые вас обманут в сети.

25 июня 2020, 15:07
Мошенник
Мошенник с паспортом - страшная схема / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

К Елене-Кристине Лебедь часто обращаются пострадавшие с просьбой восстановить справедливость. На этот раз телеведущей позвонила женщина по имени Татьяна, которая попала к самым наглым мошенникам.

Вместе с мужем они хотели купить сыну мопед, и как задаток перебросили на телефон четыре тысячи гривен. Но продавцом оказался мошенник, который не только присвоил деньги, но еще и оскорбил пострадавшую женщину.

"Фишка таких афер – мошенника не найти. Выманивают предоплату, а потом ищи ветра в поле. Ни одна служба в нашей стране не найдет афериста по телефону", – объясняет ведущая Аферистов в сетях, которых снимает Новый канал.Читайте такжеОтсутствие винтов и ржавые тросы: опасность в веревочных парках

Суть мошеннической схемы, и одно "но", благодаря которому Татьяна поверила мошеннику - это документы. Она послала свое фото с паспортом - продавцом оказалась молодая девушка Инга, которая бросила пострадавшей фотографии всех страниц своего документа.

Агенты Аферистов в сетях устроили слежку за девушкой, и были шокированы.

"Мы установили наблюдение по месту прописки мошенницы. И она действительно там жила. Три дня мы наблюдали за ней под видом обычных прохожих и не могли понять, почему аферистка не прячется?", – говорит Елена-Кристина Лебедь.

Аферисты в сетях
Аферисты в сетях разоблачили наглую схему в Киеве / Пресс-служба

Так в чем же суть аферы? Почему фото с паспортом не всегда гарантия честности?

"Дело в том, что в первую очередь мошенники под видом, к примеру, потенциальных работодателей выманивают паспортные данные жертвы. Так произошло в случае Инги. Девушке пообещали большую зарплату. А чтобы убедиться, что она реальное лицо, попросили сфотографироваться со всеми страницами своего паспорта", - объяснила телеведущая.

Аферисты в сетях
Аферисты в сетях / Пресс-служба

"Эти же фотографии нужны мошенникам для следующего этапа их аферы. На сайтах купли-продажи они выставляют, например, тот же мопед. И просят за него цену гораздо ниже рыночной. А когда находится покупатель, как Татьяна, предлагают сбросить предоплату размером в половину суммы. В качестве гарантии присылают "свои" фото с паспортом" - рассказывает Елена-Кристина.

Но, как показало расследование Елены-Кристины Лебедь, фотографии могут принадлежать такой же жертве мошенников. И вопрос, как выглядит аферист, остается открытым.

Новые выпуски проекта Аферисты в сетях можно смотреть онлайн по вторниках в 19-00 на Новом канале.

Аферисты в сетях Елена-Кристина Лебедь новости шоу бизнеса мошенники Новый канал
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