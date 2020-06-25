Разоблачили самую наглую схему мошенников - кому ни в коем случае нельзя доверять

К Елене-Кристине Лебедь часто обращаются пострадавшие с просьбой восстановить справедливость. На этот раз телеведущей позвонила женщина по имени Татьяна, которая попала к самым наглым мошенникам.
Вместе с мужем они хотели купить сыну мопед, и как задаток перебросили на телефон четыре тысячи гривен. Но продавцом оказался мошенник, который не только присвоил деньги, но еще и оскорбил пострадавшую женщину.
"Фишка таких афер – мошенника не найти. Выманивают предоплату, а потом ищи ветра в поле. Ни одна служба в нашей стране не найдет афериста по телефону", – объясняет ведущая Аферистов в сетях, которых снимает Новый канал.Читайте такжеОтсутствие винтов и ржавые тросы: опасность в веревочных парках
Суть мошеннической схемы, и одно "но", благодаря которому Татьяна поверила мошеннику - это документы. Она послала свое фото с паспортом - продавцом оказалась молодая девушка Инга, которая бросила пострадавшей фотографии всех страниц своего документа.
Агенты Аферистов в сетях устроили слежку за девушкой, и были шокированы.
"Мы установили наблюдение по месту прописки мошенницы. И она действительно там жила. Три дня мы наблюдали за ней под видом обычных прохожих и не могли понять, почему аферистка не прячется?", – говорит Елена-Кристина Лебедь.
Так в чем же суть аферы? Почему фото с паспортом не всегда гарантия честности?
"Дело в том, что в первую очередь мошенники под видом, к примеру, потенциальных работодателей выманивают паспортные данные жертвы. Так произошло в случае Инги. Девушке пообещали большую зарплату. А чтобы убедиться, что она реальное лицо, попросили сфотографироваться со всеми страницами своего паспорта", - объяснила телеведущая.
"Эти же фотографии нужны мошенникам для следующего этапа их аферы. На сайтах купли-продажи они выставляют, например, тот же мопед. И просят за него цену гораздо ниже рыночной. А когда находится покупатель, как Татьяна, предлагают сбросить предоплату размером в половину суммы. В качестве гарантии присылают "свои" фото с паспортом" - рассказывает Елена-Кристина.
Но, как показало расследование Елены-Кристины Лебедь, фотографии могут принадлежать такой же жертве мошенников. И вопрос, как выглядит аферист, остается открытым.
Новые выпуски проекта Аферисты в сетях можно смотреть онлайн по вторниках в 19-00 на Новом канале.