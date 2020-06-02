Саша Спилберг на Дом-2 - когда смотреть и сколько будет выпусков

Саша Спилберг / ТНТ

Саша Спилберг посетит несколько выпуском российского реалити-шоу Дом 2, и примет активное участие в развитии проекта, а также попробует получить себе кроме ютуб аудитории, еще и ТВ-фанатов.

На ТНТ выйдет 2 выпуска Дом-2 с Сашей Спилберг, сообщает издание Стархит со ссылкой на пресс-службу ТНТ

По информации российского издания, Саша Спилберг проведет 2 "собрания" на "Лобном месте" и постарается помочь участникам решить их проблемы в отношениях, принимая сторону девушек.

"Наблюдать за участниками Дома-2 не только на экране, но и в жизни — это очень интересный процесс! И здесь, конечно, творится жара! Такой экшн! Это интересно! Участники — женщины, мужчины, молодые и постарше — могут здесь научится быть бесстрашными и построить отношения в нестандартных, необычных условиях. И это круто!" — отметила Саша.

Саша Спилберг / ТНТ

На "Лобное место" Саша Спилберг придет с целью защитить девушек от нападок мужчин, изменить отношение парней к участницам проекта. Как утверждается, Саше не понравились монологи Илья Яббарова в адрес женщин.

Но на этом еще не все - Саша представит очередных участников проекта "Дом-2. Новые лица", а также разберет проблемы домочадцев в привычном для них формате Лобного места во вторник.

Таким образом, новые выпуски Дом-2 со Спилберг пройдут 8 и 9 июня на ТНТ.

Напомним, что во время карантина о старом шоу вспомнила Оля Бузова, которая даже выложила вызывающее фото из свой гримерки.