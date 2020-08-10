Самый известный судья Х-Фактора сломал спину

Саймон Коуэлл сломал позвоночник / Twitter

Саймон Коуэлл попал в больницу с переломом позвоночника после катания на электровелосипеде.

60-летний создатель и судья телешоу "Американский идол", "Х-фактор" и "Британия ищет таланты" попал в больницу ночью, и уже перенес срочную операцию, пишут зарубежные издания.

"Он упал на спину, когда упал с велосипеда. Травмы тяжелые, но ему также сказали, что ему повезло", - говорит инсайдер.

Источник People объяснил, что операция длилась 5 часов, ему пришлось обездвижить несколько позвонков и имплантировать металлический фиксирующий стержень.

Саймону сделали операцию ночью, и уже утром он чувствовал себя хорошо.

"Саймон упал, когда тестировал новый электрический велосипед во дворе своего дома в Малибу. Он повредил спину и был доставлен в больницу. У него все в порядке, он находится под наблюдением, в надежных руках", - сообщил в пресс-секретарь Коуэлла изданию Daily Mail.

Сам Саймон Коуэлл уже прокомментировал свое состояние, и намекнул-пошутил, что решил использовать свой велосипед без чтения инструкции, что и привело к травме.

"Хороший совет ... Если вы покупаете электрический велосипед, прочтите руководство, прежде чем садиться на него первый раз. У меня сломана часть спины. Спасибо всем за сообщения с поддержкой", - пишет он в Twitter.

"И огромное спасибо всем медсестрам и врачам. Они одни из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Оставайтесь в безопасности. Саймон", - добавил он.

Коуэлл перенес операцию за неделю до начала съемок нового сезона шоу Америка ищет таланты 2020.

Он уже был госпитализирован в октябре 2017 года после падения с лестницы своего дома в Лондоне из-за "низкого давления и вампирского образа жизни".

Саймон Коуэлл дважды попадал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Его состояние в 2015 году оценивалось в $425 млн, а в 2020 выросло до $600 млн.