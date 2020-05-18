Умер Сергей Демехов - автор мэма "Ни х*я не понял, но очень интересно"

Умер Сергей Демехов / скриншот с видео Батя жжет

Сергей Демехов умер 14 мая в 52 года от остановки сердца. Об этом говорится в видео, которое появилось только на выходных, и автором которого был его друг на канале Батя жжёт.

"За время съемок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло", — добавил он.

В комментариях под видео поклонники положительно вспоминают блогера и пишут соболезнования в связи с его смертью.

Легендарный мэм был создан, когда Батя обсуждал версус-баттл рэперов Oxxxymiron и Johnyboy.

Ни х*я не понял, но очень интересно - смотреть онлайн мэм:

Обычно, на канале Демехов в образе "Бати" комментировал клипы популярных русских групп и рэп-исполнителей, таких как FACE, ЛСП, Feduk, Егор Крид, PHARAON, Моргенштерн и других. Больше всего просмотров набрал ролик, в котором он оценивал музыкальный клип Big Baby Tape на песню Gimme the Loot.

Сергей Демехов умер - El Valerio: