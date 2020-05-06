Школа Від пацанки до панянки 2020 работает на карантине

Від пацанки до панянки 2020 / Пресс-служба

Эксперты Від пацанки до панянки 2020 меняют участниц реалити на Новом канале даже после завершения съемок. Директор Школы леди Татьяна Мокриди устроила девушкам испытание литературой на карантине из-за коронавируса. Она опубликовала видео, где ее дочери ходят с книгами на голове. И призвала пацанок повторить за девочками. Первой откликнулась Юля #Бандитка Чигринец.

"Взяла две книги, которые пока не читала. Может, пройдусь с ними на голове, хоть ума прибавится. Кстати, на реалити полюбила литературу. Сейчас читаю книгу, которую мне посоветовал дворецкий Школы леди Алексей", – смеется девушка.

К выполнению задания решили присоединиться и другие пацанки. Например, Влада Роговенко станцевала с книгой на голове, Вика #Синяк Кошутина усложнила задание, надев каблуки, Сабина Шейко положила несколько книг на голову и поставила на них горшок с цветком, а Вика #Боксерша Алехина и Катюша Большакова ради дефиле приехали в лес, где убирали мусор на шестой неделе реалити.

Больше всего усилий приложила Настя #Мивина:

"Я тоже приняла вызов от директора Школы леди. Взяла такую толстенькую "Энциклопедию мудрости". И проехалась на велосипеде с ней на голове", – рассказывает Настя #Мивина Иваненко

А вот какие испытание директор Школы леди приготовила в реалити Від пацанки до панянки – смотрите в эфире Нового канала каждый понедельник в 19:00. Все выпуски можно смотреть онлайн на Главреде, и читать на них обзоры.