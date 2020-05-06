Школа Від пацанки до панянки 2020 работает на карантине

Преподаватели Школы Леди продолжают обучать участниц Від пацанки до панянки 2020 во время коронавируса.
Эксперты Від пацанки до панянки 2020 меняют участниц реалити на Новом канале даже после завершения съемок. Директор Школы леди Татьяна Мокриди устроила девушкам испытание литературой на карантине из-за коронавируса. Она опубликовала видео, где ее дочери ходят с книгами на голове. И призвала пацанок повторить за девочками. Первой откликнулась Юля #Бандитка Чигринец.
"Взяла две книги, которые пока не читала. Может, пройдусь с ними на голове, хоть ума прибавится. Кстати, на реалити полюбила литературу. Сейчас читаю книгу, которую мне посоветовал дворецкий Школы леди Алексей", – смеется девушка.
К выполнению задания решили присоединиться и другие пацанки. Например, Влада Роговенко станцевала с книгой на голове, Вика #Синяк Кошутина усложнила задание, надев каблуки, Сабина Шейко положила несколько книг на голову и поставила на них горшок с цветком, а Вика #Боксерша Алехина и Катюша Большакова ради дефиле приехали в лес, где убирали мусор на шестой неделе реалити.
Больше всего усилий приложила Настя #Мивина:
"Я тоже приняла вызов от директора Школы леди. Взяла такую толстенькую "Энциклопедию мудрости". И проехалась на велосипеде с ней на голове", – рассказывает Настя #Мивина Иваненко
А вот какие испытание директор Школы леди приготовила в реалити Від пацанки до панянки – смотрите в эфире Нового канала каждый понедельник в 19:00. Все выпуски можно смотреть онлайн на Главреде, и читать на них обзоры.