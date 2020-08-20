"Сказала "Да"": Владимир Остапчук женится второй раз

Владимир Остапчук / Instagram

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук женится во второй раз н своей избраннице.

Владимир Остапчук сделал предложение любимой Кристине Горняк во время романтического путешествия в Стамбул, и в Instagram рассказал об ее ответе.

"Она сказала "Да"", - пише он и показывает их совместное фото их Турции.

19 августа пара отметила годовщину, и Владимир Остапчук сделал предложение. Кстати в честь годовщины избранница ведущего решила сделать ему сюрприз и организовала трехдневное путешествие в город в Турции.

Владимир Остапчук / Instagram

Однако и Владимир, в свою очередь, сильно удивил любимую и спустя год отношений решил сделать ей предложение. Кроме того, звезда в своей Instagram-Stories опубликовал несколько кадров, сделанных в момент предложения.

Владимир Остапчук / Instagram

Владимир Остапчук / Instagram

Владимир Остапчук организовал съемки того, как делал предложение с кольцом от Tiffany&Co.

Как известно, пара познакомилась на свадьбе 19 августа 2019, где Владимир Остапчук был ведущим. Следующая встреча пары состоялась во время съемок шоу "Танці з зірками", в котором Владимир тогда участвовал, и с сентября прошлого года они начали встречаться. В мае 2020 этого года влюбленные начали жить вместе.