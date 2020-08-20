Слепой на один глаз свидетель Ефремова утверждает, что ДТП устроил некто другой

Михаил Ефремов / Lifeshot

Тайный свидетель Михаила Ефремова, которого зовут Александр Кобец, в суде объявил, что с водительского месте джипа актера выходил молодой человек без седины - то есть не Михаил Ефремов. Об этом пишет издание Lifeshot из суда.

Александр Кобец слеп на один глаз, а на втором у него минус три. Об этом он заявил, отвечая на вопрос обвинения. Пашаев утверждает, что было много желающих свидетельствовать, но только Кобец прошел проверку на полиграфе. При этом результаты проверки он предоставить не смог.

По словам Александра, в день аварии свидетель выпил вместе с другом полтора литра "Балтики 9". Но заявляет, что несмотря на все это запомнил, что у сидевшего на водительском сидении человека были карие глаза, а волосы не седые.Читайте также"Ничего не помнит": жена Ефремова рассказала, как он пьет

"Я видел лицо того человека за рулем, ему лет 38-37, может 35. Темные волосы, которая стрижка, русский. На нем была темно-серая футболка и жилетка. Болоньевая — вот такого цвета, может даже черная футболка, а на ней сверху жилетка", - говорит он.

При этом, "находившийся за рулем мужчина", которого сейчас описывает "ключевой" свидетель защиты Ефремова, удивительным образом похож на актера Ивана Стебунова, которого ранее подозревали, что он был с Ефремовым в одном авто.

Сам Иван заявил, что они с супругой приехали на место аварии позже.