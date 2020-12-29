Сніданок з 1+1 - появились подробности Новогоднего выпуска

Сніданок з 1+1 на Новый Год / 1+1

31 декабря зрители смогут встретить последнее утро уходящего года в компании любимого проекта Сніданок с 1+1. Для всех поклонников программы команда телеканала готовит особенный эфир.

Ведущие покажут свои детские праздничные фото, поделятся историями о том, как выступали на утренниках в школе и детском саду и даже попытаются воспроизвести свои номера и костюмы. Кроме того, вместе со зрителями они будут готовить любимые блюда к новогоднему столу.

По случаю праздников студию Сніданка украсят яркими декорациями, а прямой эфир проведут все четверо ведущих: Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, а также Егор Гордеев и Неля Шовкопляс.

Руслан Сеничкин и Людмила Барбир / instagram.com/ruslan_senichkin

В финальном номере программы к ним присоединятся еще и ведущие программы Сніданок. Выходной – Александр Попов и Валентина Хамайко, а также ведущие проекта ЖВЛ – Богдан Юсипчук и Вера Кекелия.

Также зрителей ждет множество музыкальных сюрпризов. В праздничных студию придут Вера Кекелия, Евгений Хмара и другие украинские звезды, которые выступят с эксклюзивными номерами в прямом эфире.

Зрители смогут посмотреть любимые номера украинских артистов и вспомнить в компании звезд шоу-бизнеса яркие моменты и мэмы о 2020 годе. Кроме того, ведущие подготовили целую подборку позитивных новостей этого года, чтобы в памяти остались именно они.

Эфир новогоднего шоу Сніданок з 1+1 будет длиться дольше: программа начнется в 6:30 и продлится до 10:25, а с 1 и до 11 января Сніданок уходит на каникулы.