Светлана Лобода показала кольцо и заинтриговала признанием

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода, которая возвращается после отдыха, недавно показала эффектное видео, как она танцует до и после концерта. Теперь певица решила заинтриговать своих поклонников новостью после отпуска.

Светлана Лобода опубликовала фото в Instagram, на котором закрыла глаза, как при игре в прятки с малышами.

"Прилетела. У меня для вас есть новость)все подробности завтра", - пообещала певица и засветила кольцо на безымянном пальце.

На снимке она сидит в самолете перед обедом в черном топе. Ярко-красный маникюр подчеркивает белое кольцо на руке.

Но поклонники разделились на два лагеря - часть решила, что Светлана Лобода снова беременна, а другая часть - что она выходит замуж.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

"Ой, да знаем мы все твои новости", - написала ей в ответ Нателла Крапивина.

"Ну если посмотреть на руки то там кольцо?? просто предположение", "Беременная опять?

"Кольцо на пальчике!!! Поздравляем", "Надеемся не 3 беременность. Свете нужно поработать !",

Напомним, Светлана Лобода была замужем за артистом Андреем Царем. Она рассталась с ним в 2014 году. У Лободы две дочки - старшая Евангелина и младшая Тильда.