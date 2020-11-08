Танці з зірками 2020 11 выпуск: кто покинул шоу 08-11-2020

Танці з зірками 2020 - кто ушел в 11 выпуске / 1+1

Одиннадцатый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 с семейной тематикой вышел в эфир 8 ноября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 5 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, исполнили свои номера и получили оценки судей.

Танці з зірками 2020 - итоги 11 выпуска

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 40

Санта Димопулос и Макс Леонов - 40

Юлия Санина и Дмитрий Дикусар - 40

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 36

Сергей Мельник и Аделина Дели - 33

Санта Димопулос и Макс Леонов - 40

Юлия Санина и Дмитрий Дикусар - 39

Сергей Мельник и Аделина Дели - 39

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 38

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 33

Санта Димопулос и Макс Леонов - 80

Юлия Санина и Дмитрий Дикусар - 79

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 78

Сергей Мельник и Аделина Дели - 72

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 69

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк попали в зону риска. получили иммунитет Сергей Мельник и Аделина Дели.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

Сергей Танчинец и Яна Цибульская покинули шоу.

Танці з зірками 2020 выпуск 11 - шоу результатов 08-11-2020:

Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.