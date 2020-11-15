Танці з зірками 2020 12 выпуск: кто прошел в полуфинал

Танці з зірками 2020 - кто прошел в полуфинал / 1+1

Двенадцатый выпуск полуфинал 4 сезона Танці з зірками 2020 с танцами с судьями вышел в эфир 15 ноября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 4 пар, но в полуфинал проходят только три пары. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Сергей Мельник и Аделина Дели, исполнили свои номера и получили оценки судей.

Танці з зірками 2020 - итоги 12 выпуска

Санта Димопулос и Макс Леонов - 40

Сергей Мельник и Аделина Дели - 38

Юлия Санина и Дмитрий Жук - 37

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 35

Санта Димопулос, Павел Вишняков и Макс Леонов - 30 (70)

Юлия Санина, Влад Яма и Дмитрий Жук - 30 (67)

Сергей Мельник, Екатерина Кухар и Аделина Дели - 27 (65)

Надежда Мейхер, Григорий Чапкис и Кирилл Васюк - 30 65)

Санта Димопулос и Макс Леонов -30 (100)

Юлия Санина и Дмитрий Жук - 30 (97)

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 28 (93)

Сергей Мельник и Аделина Дели - 26 (91)

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Сергей Мельник и Аделина Дели попали в зону риска. Получили иммунитет Санта Димопулос и Макс Леонов.

Сергей Мельник и Аделина Дели покинули шоу. А в полуфинал прошли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Танці з зірками 2020 выпуск 12 - шоу результатов 15-11-2020:

Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.