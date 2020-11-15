Танці з зірками 2020 12 выпуск: кто прошел в полуфинал

Двенадцатый выпуск 4 сезона Танцев со звездами прошел 15 ноября 2020. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте на сайте Главред.
Двенадцатый выпуск полуфинал 4 сезона Танці з зірками 2020 с танцами с судьями вышел в эфир 15 ноября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 4 пар, но в полуфинал проходят только три пары. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Сергей Мельник и Аделина Дели, исполнили свои номера и получили оценки судей.
Танці з зірками 2020 - итоги 12 выпуска
- Санта Димопулос и Макс Леонов - 40
- Сергей Мельник и Аделина Дели - 38
- Юлия Санина и Дмитрий Жук - 37
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 35
- Санта Димопулос, Павел Вишняков и Макс Леонов - 30 (70)
- Юлия Санина, Влад Яма и Дмитрий Жук - 30 (67)
- Сергей Мельник, Екатерина Кухар и Аделина Дели - 27 (65)
- Надежда Мейхер, Григорий Чапкис и Кирилл Васюк - 30 65)
- Санта Димопулос и Макс Леонов -30 (100)
- Юлия Санина и Дмитрий Жук - 30 (97)
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 28 (93)
- Сергей Мельник и Аделина Дели - 26 (91)
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Сергей Мельник и Аделина Дели попали в зону риска. Получили иммунитет Санта Димопулос и Макс Леонов.
Сергей Мельник и Аделина Дели покинули шоу. А в полуфинал прошли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Танці з зірками 2020 выпуск 12 - шоу результатов 15-11-2020:
Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.