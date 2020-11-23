Танці з зірками 2020 13 выпуск: кто танцует в финале

Танці з зірками 2020 - кто будет в финале / 1+1

Тринадцатый выпуск полуфинал 4 сезона Танці з зірками 2020 с танцами с телеведущими вышел в эфир 22 ноября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 4 пар, но в полуфинал проходят только три пары. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнили свои номера и получили оценки судей. Теперь все хотят знать, кто пройдет в финал Танці з зірками 2020.

Танці з зірками 2020 - итоги полуфинала

Юлия Санина и Дмитрий Жук - 40, 40 (80)

Санта Димопулос и Макс Леонов - 40, 39 (79)

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 40, 37 (77)

Санта Димопулос и Макс Леонов - 40 (119)

Юлия Санина и Дмитрий Жук - 39 (119)

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 39 (116)

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос прошли в финал шоу Танці з зірками 2020

Танці з зірками 2020 выпуск 13 - шоу результатов 22-11-2020:

Финал 4 сезона Танці з зірками 2020 выйдет 29 ноября в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.