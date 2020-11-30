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Танці з зірками 2020 14 выпуск - кто победил в финале 29-11-2020

30 ноября 2020, 00:51

Финал нового сезона Танцев со звездами прошел 29 ноября 2020. Кто победил в танцевальном шоу Танці з зірками 2020 - читайте Главред.

Танці з зірками 2020 финал 14 выпуск - результаты
Танці з зірками 2020 финал 14 выпуск - результаты / 1+1

Финал 4 сезона Танці з зірками 2020 с тремя парами вышел в эфир 29 ноября в 21-00 на 1+1, за победу сражались только девушки, и сразу после танцев стало известно, кто занял 1,2 и 3 места. Теперь судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравшие.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнили свои номера и получили оценки судей. Теперь все хотят знать, кто победил в шоу Танці з зірками 2020.

Танці з зірками 2020 финал 14 выпуск - результаты

  • Юлия Санина и Дмитрий Жук - 39, 40, 39;
  • Санта Димопулос и Макс Леонов - 40, 40, 37;
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк 38, 40, 37;

Третье место на шоу Танці з зірками 2020 получили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

Пары устроили танцевальный баттл. Первый танец - джайв, и первыми танцевали Юлия Санина и Дмитрий Жук, вторыми - Санта Димопулос и Макс Леонов. Санина получила 39 баллов, Димопулос получила 39.

Второй танец был хип-хоп, и Санта Димопулос получила 35 баллов, а Юлия Санина получила 40 балов.

Третий танец - пасадобль. Юлия Санина получила 39 баллов, а Санта Димопулос - 40 баллов.

Танці з зірками 2020 финальный батл - результаты

  • Юлия Санина и Дмитрий Жук - 118
  • Санта Димопулос и Макс Леонов - 114

На шоу Танці з зірками 2020 победили Санта Димопулос и Макс Леонов

Второе место получили Юлия Санина и Дмитрий Жук

Танці з зірками 2020 выпуск 14 финал - шоу результатов 22-11-2020: анонс

Все выпуски Танці з зірками 2020 можно было смотреть в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред. Все выпуски доступны на сайтах канал 1+1.

Танці з зірками новости шоу бизнеса Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
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