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Танці з зірками 2020 - Влад Яма стал новым судьей проекта

Знаменитый танцор Влад Яма рассказал подробности нового сезона Танці з зірками 2020

9 июля 2020, 14:39
Влад Яма Танці з зірками 2020
Влад Яма Танці з зірками 2020 / 1+1

Танцор Влад Яма уже в четвертый раз станет судьей проекта Танці з зірками 2020.

В утреннем шоу Сніданок з 1+1 Влад Яма рассказал, что будет судьей, раскрыл несколько секретиков предстоящего сезона и заинтриговал зрителей, отметив, что в четвертом сезоне танцевального шоу будет потрясающий звездный состав участников.

"По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне, и это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". Я с нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители. Я в предвкушении", - рассказал судья.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - назвали имя первого судьи проекта

Он пошутил, что каждый раз перед проектом волнуется, как впервые, а оценивая выступления участников, просто пытается говорить правду.

Ведущие Сніданку з 1+1 Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, которых когда-то оценивал Влад Яма, устроили хореографу экзамен, пригласив на "паркет". Для судьи это стало неожиданностью, но он блестяще сымпровизировал, исполнив несвойственный ему хип-хоп и даже показал несколько балетных движений. А Руслан и Людмила высоко оценили мастерство Влада, поставив ему 50 баллов.

Традиционно в шоу Танці з зірками принимают участие звездные пары. Они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе.

Влад Яма Танці з зірками 2020 смотреть онлайн видео Сніданок з 1+1:

Напомним, что в третьем сезоне членом жюри был эмоциональный Франсиско Гомес, требовательный Влад Яма, строгая Екатерина Кухар и легендарный Григорий Чапкис.

Ранее 1+1 показал список звезд, среди которых участники нового сезона Танці з зірками 2020.

Премьера нового четвертого сезона Танців з зірками состоится этой осенью на 1+1.

Танці з зірками Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн Влад Яма
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