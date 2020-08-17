Танці з зірками 2020 - все пары шоу, дата премьеры и график выхода

Танці з зірками 2020 - дата выхода и пары / 1+1

Танці з зірками 2020 выходят онлайн на 1+1 30 августа. Традиционно каждое воскресенье в 21:00 зрители будут болеть за звездных участников, у которых на подготовку танца будет 1 неделя.

У зрителей будет возможность болеть отправляя смс сообщения за своих фаворитов, которые будут танцевать на главном паркете страны. Четвертый сезон обновленного проекта, по словам продюсеров, удивит зрителей не только ярким звездным составом участников, но и зрелищными постановками, бальными и современными танцами.

Всего на паркет выходит традиционно 14 пар - звезды с их партнерами. В 2020 году это:

Танці з зірками 2020 - пары и их фото

Танці з зірками 2020 / 1+1

Олег Винник и Алена Шоптенко

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов Танці з зірками 2020 / 1+1

Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко

Тарас Цимбалюк и Яна Заяц Танці з зірками 2020 / 1+1

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Юлия Санина и Дмитрий Жук Танці з зірками 2020 / 1+1

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

Alyona Alyona и Юрий Гурич Танці з зірками 2020 / 1+1

Позитив и Юлия Сахневич

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Арам Арзуманян и Антонина Руденко

Танці з зірками 2020 / 1+1

Танці з зірками 2020 / 1+1

Также организаторы сообщили о старте продаж билетов на прямые эфиры нового сезона проекта Танці з зірками.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

Прямые эфиры четвертого сезона шоу Танці з зірками традиционно будут проходить в павильоне на ВДНХ в Киеве. В связи с продолжением в Украине адаптивного карантина организаторы внесли изменения в условия пребывания зрителей на съемочной площадке проекта. Поэтому билеты можно приобрести только на прямые эфиры нового сезона шоу, и в ограниченном количестве. Столы, за которыми будут сидеть зрители, будут расположены на расстоянии 1,5 метров друг от друга - за столом гости смогут разместиться по двое.

График выхода всех выпусков Танці з зірками 2020

1 выпуск - 30 августа

2 выпуск - 6 сентября

3 выпуск - 13 сентября

4 выпуск - 20 сентября

5 выпуск - 27 сентября

6 выпуск - 4 октября

7 выпуск - 11 октября

8 выпуск - 18 октября

9 выпуск - 25 октября

10 выпуск - 1 ноября

11 выпуск - 8 ноября

12 выпуск - 15 ноября

13 выпуск - 22 ноября

14 выпуск - 29 ноября

Режиссеры-постановщики сезона - Леся Подолянко и Дмитрий Гук, работающих над проектами Танці з зірками, Голос країни и Голос.Діти, главный хореограф проекта - Ксения Горб. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка.