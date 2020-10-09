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Tayanna презентовала эксклюзивный проект Жіноча сила

9 октября 2020, 19:22

Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом Tayanna, презентовала свой новый необычный проект.

TAYANNA
Tayanna - Жіноча сила/ Instagram

Украинская певица Tayanna в кооперации с гениальным продюсером Аланом Бадоевым представили новый необычный проект.

Пять эмоций фантастической женщины, пять оттенков ее абсолютной эйфории, пять историй душевной реинкарнации сквозь линзу объектива Алана Бадоева

"За все время, которое мы сотрудничаем с Tayanna я понял для себя простую истину, она, как певица, стала обобщенным женским образом, которого давно не было в Украине. Она - больше, чем просто голос, она - больше музыку в классическом ее понимании. Поэтому, создавая уникальный проект для Apple Music, мы решили отказаться от привычного ему формата live-выступления и вернуться к жанру "видео портрет", применяя новаторский подход на съемочной площадке", - объяснил режиссер и продюсер певицы Алан Бадоев.

Несмотря на бешеную требовательность Бадоева к работе во время съемок, на этот раз видео процесс был построен на полной импровизации - действия, рожденному в кадре в момент "здесь и сейчас", что выглядело естественно и органично.

  • Tayanna Жіноча сила Пресс-служба
  • Tayanna Жіноча сила Пресс-служба
  • Tayanna Жіноча сила Пресс-служба
  • Tayanna Жіноча сила Пресс-служба
  • Tayanna Жіноча сила Пресс-служба
  • Tayanna Жіноча сила Пресс-служба
  • Tayanna Жіноча сила Пресс-служба

Каждый портрет, каждая песня отвечает за разное эмоциональное состояние главной героини, а Tayanna становится для режиссерской группы центром эмоциональной выразительности, на котором выстраиваются все мизансцены проекта:

  1. Портрет Жіноча сила - это состояние души, когда ты чувствует поддержку и любовь вокруг себя, когда она полна положительной энергией и силой, когда готова излучать свет и делиться им с миром.
  2. Портрет Ейфорія - эмоциональное состояние, когда твои чувства смешанные, но в то же время настолько сильны, что нет возможности им противодействовать. В такие моменты для меня наступает эйфория, в которой я просто растворяюсь.
  3. Портрет Плачу й сміюся - тонкое и глубокое чувство, когда ты хочешь плакать и смеяться рядом с человеком, который идет с тобой бок о бок.
  4. Портрет 100 днів- в этом портрете хотелось как можно ярче показать состояние души в моменты грусти и психологической боли, из которого ты черпаешь силы и энергию продолжать жить дальше.
  5. Портрет Вийди на світло - это портрет создан именно для тех, кто хотя бы один раз в жизни заблудился. Заблудился в себе, среди мыслей, в навязанных социумом достижениях и желание не быть собой. Свет всегда в тебе - просто найти его!

16 октября видео портреты "Жіноча сила" будут представлены на официальном YouTube-канале певицы. И ровно через неделю Tayanna представит слушателю главный сингл этой осенью "Плачу і сміюся".

Пока что клип Tayanna Жіноча сила доступний тільки на AppleMusic

Татьяна Решетняк Tayanna новости шоу бизнеса
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