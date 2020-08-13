Фантастична жінка Tayanna устроила в Киеве безопасный концерт для избранных

Tayanna / Instagram

15 августа Tayanna выступит с камерным концертом в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Новые и любимые песни Фантастична Жінка, Шкода, Леля, Як плакала вона прозвучат с особым шармом.

Все тонокости в том, что в продаже только 100 билетов - уникальная возможность в камерной атмосфере насладиться голосом певицы, которая собирает большие залы.

К тому же, это вызвано необходимостью выполнять правила безопасности при карантине во время коронавируса.

"Все уже успели соскучиться за живыми концертами. Поэтому, жду с большим нетерпением 15 августа. Это будет теплая встреча с искренними эмоциями и душевными песнями", - делится певица.Читайте такжеОткровенное шоу варьете "Рояль" вернулось на сцену

Музыка Tayanna глубокая и настоящая, стилистически разнообразная, гармоничная, красивая в каждой ноте. Ее любят слушатели и отмечают профессионалы. В творческом багаже Tayanna одна из самых престижных украинских музыкальных премий M1 Music Awards 2017, статуэтки премии Золотая Жар-птица, "серебро" национального отбора Eurovision 2017 и 2018 годов.

В 2019 году Tayanna приняла участи в шоу Танці з зірками 2019, а также стала ведущей шоу ЖВЛ на 1+1.

Tayanna Фантастична жінка клип смотреть видео на ютуб:

Напомним, что в 2020 году во время карантина Tayanna выпустила EP Женская сила, в который вошло 5 совершенно новых композиций.

Найти билеты на чувственный вечер с Tayanna можно на сайте концерт-холла. Количество мест ограничено: всего 100 билетов.