"Никакой охраны не было": тайный агент разоблачила работников детского санатория

Тайный агент проверил безопасность санаториев/ Пресс-служба

Начались каникулы, и родители планируют отвезти детей отдыхать в лагеря и санатории. На фоне этого, тайный агент проверил эффективность охраны, выборочно, среди заведений под Киевом. Результаты можно оценить в материале на сайте Главред.

Расследование журналистов программы Тайный агент, что снимает Новый канал продолжаются. Агент Кристина Пасечник решила проверить, безопасно ли себя чувствуют дети в здравнице и кто несет ответственность за них. Для эксперимента она выбрала один из санаториев под Киевом.

"Я свободно зашла на территорию учреждения через центральный вход. Там никакой охраны не было. На улице стояли воспитатели, которые вообще не отреагировали на меня", - рассказала Кристина.

Более того, журналисту удалось беспрепятственно попасть в помещение санатория. А еще она Читайте такжеПропали дети: чрезвычайная ситуация в санатории под Киевомзашла в несколько комнат и пообщалась с детьми.

"Представьте, я, чужой человек, лазил по главном корпусе санатория. То есть в заведение может попасть любой желающий и делать здесь все, что ему заблагорассудится?! Была удивлена, что ни один работник не интересуется, кто я", – рассказывает агент.

Тайный агент свободно передвигался по территории санатория / Пресс-служба

Кристина на собственном опыте убедилась, что в этом санатории охрана, медицинские работники и воспитатели не выполняют своих обязанностей. Ведь все они отвечают за безопасность детей в учреждении.

Журналистка вернулась в это заведение с открытыми камерами, чтобы выяснить, почему работники халатно относятся к своей работе.

"Главный врач меня заверила, что в каждом отделении есть заведующая, которая отвечает за безопасность детей. А еще меня познакомили с охранником заведением. Представляете, он таки есть. Правда в его обязанности не входит охрана детей. По его словам, он следит лишь за товарно-материальными ценностями санатория. Ну вот, охрана хозяйственных помещений важнее безопасность маленьких отдыхающих!", - говорит журналистка

Какие еще шокирующие и приятные сюрпризы обнаружили журналисты можно увидеть в новых выпусках проекта Тайный агент, который показывает Новый канал по понедельникам в 19:00.