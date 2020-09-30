Телеведущая случайно выучила не тот танец перед выступлением

Алена Мисечко / Пресс-служба

Готовясь к работе в танцевальном коллективе Шри-Ланки, Алина Мисечко, ведущая реалити "У кого больше?", которое показывает Новый канал, выучила не те движения

Много лет телеведущая Алина Мисечко занималась бальными танцами. Поэтому, отправляясь в командировку на Шри-Ланку вместе с проектом "У кого больше?", девушка подумала, что хорошей идеей будет устроиться там в танцевальный коллектив, и даже пошла на платные курсы по танцам.

"Будучи в Киеве, я вышла на Национальный театр Шри-Ланки, – рассказывает ведущая Нового канала. – И попросилась к ним в коллектив. Очень хотелось станцевать на сцене перед зрителями в красивых костюмах".

Алина Мисечко даже посещала накануне в Украине специальные занятия, где изучала национальный ланкийский танец. Однако оказалось, что все было напрасно.

"Когда приехала на Шри-Ланку и продемонстрировала, что умею, надо мной посмеялись, – говорит ведущая "У кого больше?". – Оказалось, я зря отдала три тысячи гривен. Потому выучила не ланкийский, а индийский танец. Их часто путают".

Алена Мисечко / Пресс-служба

К счастью, у Алины Мисечко есть танцевальный опыт, и она быстро осваивает новые движения. В противном случае телеведущая могла в первый свой день на Шри-Ланке остаться без денег. А так заработала 1500 рупий, что около 230 гривен в Украине.

Напомним, что все новые выпуски шоу "У кого больше?" выходят по понедельниками в 19-00.