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ТОП-5 причин смотреть реалити-шоу "У кого больше?"

29 августа 2020, 15:37

Новый проект У кого больше? на Новом канале выходит 31 августа. Что покажут в день премьеры нового шоу, и зачем его смотреть - читайте Главред.

У кого больше?
У кого больше? / Пресс-служба

Уже 31 августа в 19:00 на Новом канале стартует новое реалити "У кого больше?". По его правилам, три пары ведущих будут соперничать за деньги. Тот, кто заработает больше, получит не только звание победителя, но и приятный приз. Тому же, кто проигрывает, придется понести наказание. Однако для начала, чтобы заработать хоть какие-то средства, ведущим "У кого больше?" нужно найти три работы за три дня. А также организовать свои расходы на жилье и питание таким образом, чтобы как можно больше сэкономить.

Зачем смотреть шоу У кого больше? - причины читайте в нашем материале.

Причина 1.

Ведущие проекта "У кого больше?" будут искать работу не где-нибудь, а в экзотических странах Азии и Африки. Среди них – Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Мадагаскар, Маврикий, Танзания, Таиланд, Непал, Индия, Шри-Ланка и остров Занзибар. Читайте такжеЧто смотреть по телевизору: расписание шоу на Новом канале на осень 2020Но если вы думаете, что ведущих ждут белоснежный песок, вкусные коктейли и лишь время от времени какая-то работа, то очень ошибаетесь. Шестерка журналистов покажет настоящие реалии жизни в этих странах.

Причина 2.

Посмотреть "У кого больше?" – это шанс узнать о новых и необычных профессиях. Учителя, врачи, продавцы в Азии и Африке тоже есть. Но люди в экзотических странах зарабатывают также тем, например, что чистят прохожим уши, дрессируют кобр или шьют обувь из автомобильных шин прямо посреди улицы.

У кого больше?
У кого больше 2020 - 1 выпуск / Пресс-служба

Причина 3.

С реалити "У кого больше?" можно больше узнать также о жизни в странах Азии и Африке. Как, например, живут на мегапопулярных Шри-Ланке или Бали? Действительно ли красота этих мест ограничивается только территориями отелей? И почему на Мадагаскаре – острове, который у нас всегда ассоциируется с лемурами, коктейлями и белым песочком, людям приходится не жить, а выживать?

Причина 4.

Включить "У кого больше?" – это возможность встретиться с шестеркой любимых ведущих, знакомых зрителям Нового канала по проекту "Заробітчани". А именно – с Анной Олицкой, Анастасией Кошман, Максимом Узолом, Ольгой Манько, Алиной Мисечко и Валентином Чернявским. Каждую неделю противостояние двух из них можно будет увидеть в эфире.

Причина 5.

Эмоции – это пятая, однако очень веская причина. Их в реалити будет много. Ведь не просто путешествовать, а попробовать заработать деньги в странах, где к белокожим относятся с недоверием, где царит антисанитария, где тебе самостоятельно нужно заботиться о ночлеге и питании, крайне сложно. Поэтому ведущие и ссорились, и плакали, и несколько раз даже порывались вернуться в Украину.

Напомним, что все новые выпуски проекта У кого больше будут выходить на Новом по понедельникам в 19-00.

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