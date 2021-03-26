Трагически погиб знаменитый советский рок-музыкант

Александр Липницкий / кадр из ДФ Татьяна Окуневская. Качели судьбы

В России умер основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий.

Как сообщил в Facebook музыкальный критик Артемий Троицкий, Александр Липницкий утонул в Москве-реке.

"Погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря", - написал он.

Как сообщили его родственники у закрытой публикации в Facebook, Липницкий утонул в Москве-реке около поселка Николина гора, пытаясь перейти ее на лыжах по льду.

Александр Липницкий - биография и творчество

"Саше Липницкому было 68 лет. Я бы сказал, что он был одним из столпов московской музыкальной светской подпольной жизни на протяжении многих десятилетий: 70-е, 80-е, 90-е, нулевые годы. Он был известен, во-первых, как музыкант, в частности играл с Петром Мамоновым в группе Звуки Му: был там бас-гитаристом и по совместительству менеджером; потом у него был проект Отзвуки Му с рядом известных музыкантов", - рассказал о музыканте музыкальный критик Артемий Троицкий изданию Эхо Москва.

Александр Липницкий родился в 1952 году. Он закончил МГУ по специальности журналистика, с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу.

С Борисом Гребенщиковым и другими участниками группы Аквариум он познакомился в 1980, и начал гастролировать с ними.

Липницкий активно общался и поддерживал музыкантов ленинградских рок-групп Зоопарк и Кино. Группу Звуки Му он основал в 1983 году - с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком. В группе он был бас-гитаристом.

Александр Липницкий снял и принял участи в съемках череды фильмов.

Александр Липницкий режиссер

2006 - 40:0 в пользу БГ (д/ф)

1984-1989 - Виктор Цой: Солнечные дни (д/ф)

Александр Липницкий сценарист

2005 - Александр Башлачев. Смертельный полет. (д/ф)

Также он снялся в других фильмах.