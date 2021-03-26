Трагически погиб знаменитый советский рок-музыкант

Рок-музыкант Александр Липницкий умер на 69-м году жизни при трагических обстоятельствах.
В России умер основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий.
Как сообщил в Facebook музыкальный критик Артемий Троицкий, Александр Липницкий утонул в Москве-реке.
"Погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря", - написал он.
Как сообщили его родственники у закрытой публикации в Facebook, Липницкий утонул в Москве-реке около поселка Николина гора, пытаясь перейти ее на лыжах по льду.
Александр Липницкий - биография и творчество
"Саше Липницкому было 68 лет. Я бы сказал, что он был одним из столпов московской музыкальной светской подпольной жизни на протяжении многих десятилетий: 70-е, 80-е, 90-е, нулевые годы. Он был известен, во-первых, как музыкант, в частности играл с Петром Мамоновым в группе Звуки Му: был там бас-гитаристом и по совместительству менеджером; потом у него был проект Отзвуки Му с рядом известных музыкантов", - рассказал о музыканте музыкальный критик Артемий Троицкий изданию Эхо Москва.
Александр Липницкий родился в 1952 году. Он закончил МГУ по специальности журналистика, с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу.
С Борисом Гребенщиковым и другими участниками группы Аквариум он познакомился в 1980, и начал гастролировать с ними.
Липницкий активно общался и поддерживал музыкантов ленинградских рок-групп Зоопарк и Кино. Группу Звуки Му он основал в 1983 году - с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком. В группе он был бас-гитаристом.
Александр Липницкий снял и принял участи в съемках череды фильмов.
Александр Липницкий режиссер
- 2006 - 40:0 в пользу БГ (д/ф)
- 1984-1989 - Виктор Цой: Солнечные дни (д/ф)
Александр Липницкий сценарист
- 2005 - Александр Башлачев. Смертельный полет. (д/ф)
Также он снялся в других фильмах.
- 1981- Тбилиси-80 | Советский рок (Финляндия, д/ф);
- 1988 - Серп и гитара | From Russia with rock | Sirppi ja kitara (Финляндия, д/ф);
- 2005 - Александр Башлачев. Смертельный полет. (д/ф);
- 2005 - Виктор Цой;
- 2005 - Майк Науменко;
- 2005-2006 - Как уходили кумиры (д/ф);
- 2006 - Сергей Курехин;
- 2008 - Живая история (д/ф);
- 2008 - Русский рок;
- 2010 - Татьяна Окуневская. Качели судьбы (д/ф);
- 2011- Петр Мамонов. Черным по белому (д/ф);