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"Травка щекочет": Волочкова призывно раздвинула ноги в шпагате

19 мая 2020, 17:03

Российская балерина Анастасия Волочкова растянула ноги в развратной позе на травке, чем вызвала одобрение поклонников.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Facebook

Российская балерина Анастасяи Волочкова, известная своими эпатажными выходками, поделилась новым откровенным фото, на котором позирует с раздвинутыми в шпагате ногами. Поклонникам особо понравилось, что звезда пристроила свои прелести прямо на влажной утренней травке.

"Утреннее шпагаттини", - пишет Волочкова.

На фото Волочкова промочила на влажном газоне место естественной встречи ног, раздвинутых в шпагате.

Анастасия примерила то ли крохотные шорты, то ли юбочку и толстовку в виде тигра.

В ответ на провокацию Волочковой, ее поклонники пришли в бурный восторг, но все же не смогли не поинтересоваться, как так мокрая травка, не щекочет ли что-то?

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

"Наконец то, мой любимый, поперечный! А травка пузико не щекочет?", "Пытаюсь за Вами успевать...", "ДЛБ", - пишут в комментариях.

Напомним, Мисс Украина 2018 Леонила Гузь завалила сеть голыми фото топлес и без белья.

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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