"Три месяца убирала сама": Mamarika призналась, как учила мужа домашним делам

Mamarika / Новий канал

Певица Анастасия Кочетова, известная всем как MamaRika, очень смелая и яркая девушка. Недавно украинский шоу-бизнес всколыхнула новость о том, что она вышла замуж за своего возлюбленного, юмориста Сергея Середу.

Очаровали всех сторонников кадры с их свадьбы, ведь оно произошло в Таиланде. И вот уже прошло больше полугода. Как живет пара, и как устроен их быт, MamaRika рассказала эксклюзивно для Нового канала во время съемок игрового шоу "Кто сверху?", которое выходит по четвергам.

"В семье Сергея - трое ребят, и он привык, что мама всегда все делала по дому и подавала на стол, - делится певица. - Когда мы съехались, то он, мягко говоря, не умел многое делать по дому. Я деликатно ему все подсказывала. Например: "Смотри, если меня нет, а у тебя есть свободное время, то можешь помыть посуду или помочь еще чем-то. Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри начали сотрудничество со SpotifyНе обязательно дотягивать до момента, когда я тебя прошу это делать". Сейчас придерживаемся позиции, что мы партнеры и в работе, и в быту"

Она говорит, что теперь они с ним во всем напарники.

"Но в действительности Сергей у меня фантастический. Сегодня вот собиралась на съемку, и он приготовил мне свои фирменные лаваши, чтобы у меня было чем перекусить. Также помыл посуду, выгулял собаку. Одним словом, мы научились все делать так, чтобы никого не напрягать".

Также Анастасия призналась, что у них есть домработница. И во время карантина она не работала, ведь пара боялась впускать кого-то в дом. Зато все по дому делала сама девушка.

"Представьте, я три месяца подряд сама убирала в целом доме. А еще, поскольку мы уехали жить в частный сектор, туда не доезжает ни доставка еды. В течение трех месяцев я трижды в день готовила пищу. Очень уважаю женщин, которые это делают, потому что это тяжелый труд. Но я считаю, что в современном мире можно ужин и заказать, и купить", - говорит артистка.

Напомним, Mamarika в марте 2020 года вышла замуж в Таиланде за известного ведущего и бывшего капитана КВН Сергея Середу. О своих отношениях она рассказала за несколько лет до этого, но свадьба совпала с началом официальной пандемии коронавируса.