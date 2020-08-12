У кого більше 2020 - семейные пары устроили соперничество в новом шоу

У кого більше 2020 / Пресс-служба

На Новом канале выходит необычное тревел-реалити У кого більше 2020, в котором пары-ведущие устраивают чуть ли не битвы за жизнь.

Они путешествуют для того, чтобы наглядно показать не только какая страна лучше, но и кто лучше (У кого больше).

Все выпуски будут выходит осенью по понедельникам на Новом канале в 19-00.

Одной из пар ведущих проекта стали супруги Максим Узол и Оля Манько. Им не привыкать работать вместе, а вот соперничать на проекте им было впервой.

"У нас включался дух соперничества. Правда, не всегда. Иногда наши чувства сказывались. В основном, когда подсчитывали заработанное, и оказывалось, что я проигрывала. Максу в такие моменты становилось меня жаль, и он поддавался, чтобы меня поддержать. У нас по этому поводу возникали семейные разборки (смеется)", – с улыбкой рассказывает Оля Манько.

У кого більше 2020 - правила шоу

Три пары ведущих на шоу ездят на поиски экзотической, а иногда и опасной работы в страны Азии и Африки, где соревнуются, кто из них заработает больше денег.

По правилам шоу У кого більше 2020 победитель, который больше и быстрее всех заработает деньги, получает приз, а вот проигравшему приходилось получать наказание.

У кого більше 2020 - правила проекта / Пресс-служба

"Соблазн уступить жене была всегда. Как же я мог не хотеть сделать Оле приятное, если люблю ее? Но была и другая сторона медали. Часто за победу предлагали призы, отказываться от которых не хотел. Вот в такие моменты выбирать, Оля или приз, было непросто", – признается Максим.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

На Занзибаре с супругами произошло нечто, что положило конец их спорам относительно денег. Однако, дабы сохранить интригу до выхода реалити в эфир, они пока не рассказывают, что именно.

У кого більше 2020 - ведущие/ Пресс-служба

"Скажу только, что сбежались все местные, чтобы посмотреть на то, что я сделал, и покрутить пальцем у виска. Хорошо то, что хорошо закончилось. Зато у нас с Олей больше не возникает недоразумений относительно финансов. Потому что этот этап мы прошли во время командировки", – смеется ведущий У кого больше? – проекта, который скоро покажет Новый канал.

Вообще, ведущие У кого больше? любит работать вместе. Тот момент, что вместе они и дома, и на работе, никак не влияет на их отношения.

"Мы относимся к тому типу людей, которым комфортно вдвоем. Никогда не устаем друг от друга. Напротив, привыкли везде быть вместе. Мы познакомились на работе, вместе ездили в командировки, живем вместе и вместе путешествуем", – объясняет Оля.

Напомним, премьера проекта У кого більше на Новом канале - 31 августа.