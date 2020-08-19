У Микки Рурка назвали причины покупки земли на украинском кладбище

Микки Рурк / кадр из фильма Железный человек 2

Американский актер и спортсмен Микки Рурк решил, что его должны похоронить в украинском селе, чтобы быть "наедине с природой в тихом месте". Его помощник Дмитрий Корнейчук раскрыл все планы Микки Рурка по поводу Украины, пишет ТСН.

Корнейчук рассказал, что Микки Рурк расспрашивал в свое время его об Украине, а решение о похоронах принял после того, как дедушка ассистента умер и был похоронен в Загорцах Хмельницкой области.

"Я ему показал Загорцы, какая там природа, показывал фото и видео. И вот, когда дедушка умер, он говорит: "Все, я хочу быть там". Я спросил почему. Он ответил: "Я не хочу быть в Лос-Анджелесе когда это произойдет, чтобы не беспокоили. Хочу быть в хорошем, тихом месте наедине с природой", — вспоминает разговор помощник кинозвезды.Читайте такжеДжаред Лето отреагировал на протесты в Беларуси

Дмитрий отметил, что окружение актера восприняло такое решение весьма спокойно, а Микки Рурк на полном серьезе попросил его "присмотреть местечко".

"Он мне написал, чтобы когда я буду на кладбище посмотрел место. Честно говоря, я думал, что он об этом забудет, но нет", - слегка удивился Дмитрий.

Когда Микки Рурк узнал о его поездке к родственникам, то попросил присмотреть местечко рядом с дедушкой на кладбище.

"Я ему говорил, что вот еду к своим родственникам, а он попросил выбрать место рядом с Талимоном, посадить красивое дерево и поставить скамейку", — объяснил парень.

Напомним, что Микки Рурк внес в завещание желание быть похороненным в Украине, а в 2020 году его помощник приобрел землю и соответствующие документы в Украине.