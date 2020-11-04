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Участница Супер Топ-модели стала бабушкой

4 ноября 2020, 20:26

Настя Панова из модельного реалити Нового канала поделилась тремя секретами, которых о ней никто не знал.

Настя Панова
Настя Панова / Пресс-служба

Идет 4 неделя шоу Супер-топ модель по-украински, и зрители продолжают позначать участниц проекта. Хоть третья неделя и завершилась уходом Насти Пановой, но зрители весьма интересовались жизнью девушки.

Супер Топ-модель по-украински Настя Панова покинула из-за травмы, и не успела показать всех своих навыков, и своей жизненной позиции. После окончания съемок Панова решила поделиться своими секретами, в некоторые из которых сложно поверить.

"Когда я думала о секретах, которых практически никто обо мне не знал, было сложно. Пыталась вспомнить что-то интересное, но чтобы люди, услышавшие это, не подумали, что я ненормальная. Хотя мы с вами все немного "ку-ку"", — смеется Панова.

Секрет №1: сестры в Болгарии

О том, что у Насти есть родственники в Болгарии, она говорила не раз. Но кто именно, никогда не уточняла.

"Первый секрет: у меня есть три сестры, которые старше меня на 20 лет! Они живут в Болгарии", — призналась девушка.

Анастасия Панова
Анастасия Панова / Instagram

Секрет №2: семилетняя внучка

А вот этот секрет действительно звучит странно: хотя Насте всего 25 лет, она уже стала бабушкой! Правда, двоюродной.

"Второй секрет плавно вытекает из первого: у меня есть внучка, ей семь лет. Мне очень приятно осознавать, что я — молодая бабушка, хоть и двоюродная", — смеется экс-участница модельного реалити Нового канала.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

Секрет №3: путешествия

Третий секрет не такой занимательный, как предыдущий, но позавидовать этому факту могут многие. Ведь девушка посетила 30 стран, в пяти из которых жила дольше, чем полгода. В том числе, во Франции и Турции. И там, и там у нее завязывались серьезные отношения с мужчинами. Доходило до помолвки, но девушка отвечала отказом — не была готова с концами переехать в чужую страну

Настя Панова - Предметка - пост-шоу дивитися відео:

Напомним, что все выпуски шоу Супер топ-модель по-украински теперь будут выходить на Новом канале в 19-00 по понедельникам - с 9 ноября. Также выпуски можно смотреть на Youtube и Телепортале.

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