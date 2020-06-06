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Участница Від пацанки до панянки чуть не расправилась с соперницей

6 июня 2020, 15:01

Не секрет, что девушки на проекте Від пацанки до панянки не ладили. Но случались и такие конфликты, которые могли закончится плачевно.

Від пацанки до панянки Настя Иваненко
Від пацанки до панянки Настя Иваненко / Пресс-служба

24-летней Анастасии #Мивине Иваненко из-за присоединения к участницам проекта Від пацанки до панянки, который снимает Новый канал, на девятой неделе, так и не удалось найти подруг. А ближе к финалу между девушками вообще разгорелась ожесточенная борьба, призналась девушка.

"Особенно сильно ссорились на Шри-Ланке. Если бы не руководитель проекта, мы бы сильно подрались с Юлей #Бандиткой Чигринец", – рассказала Настя #Мивина.

Еще одной участницей, с которой часто конфликтовала Анастасия, была Вика #Боксерша Алехина. Во время путешествия по Шри-Ланке у девушек произошел очередной конфликт, и Настя в порыве гнева даже пригрозила однокласснице расправой.

"Это было во время испытания на плантации, когда мы собирали чай. У меня была одна помощница,Читайте такжеУчастница Від пацанки до панянки 4 кардинально поменялась после шоу у Вики – четыре, у Жени – восемь, а у Юли, если честно, не припомню. Всем девушкам помогали, а я до последнего отказывалась. Пока уже почти в конце испытания моя помощница не предложила пересыпать свой чай мне в мешок", - вспоминает Настя.

Новый канал тогда не смог физически снять одновременно всех девушек, и прохождение испытания стало поводом для конфликта.

Від пацанки до панянки 2020
Від пацанки до панянки 2020 - участницы чуть не подрались / Новый канал

"Я подумала: "Поскольку помогают всем, пусть". Затем мы спустились вниз. И моя помощница спросила у другой женщины, не согласится ли та тоже мне пересыпать чай. Последняя не отказала. Все это увидела Вика Алехина и как завелась... Чуть пена изо рта не пошла. И здесь уже не сдержалась я и пригрозила, что спущу ее с горы, если не замолчит", - объяснила Иваненко.

Лишь впоследствии Настя взяла себя в руки и поняла, что не за агрессией пришла на проект. А чтобы бороться с ней. Поэтому не продолжила конфликт.

"Я не боялась, что меня попросят покинуть Школу леди. Просто в тот момент вспомнила, зачем пришла на проект.", – призналась "пацанка"..

Все выпуски проекта Від пацанки до панянки уже опубликовал Новій канал. Также смотреть онлайн и читать обзоры выпусков можно на сайте Главред.

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