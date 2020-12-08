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Украинская певица нашла себя в сериале на Netflix

8 декабря 2020, 19:02

Певица Runa порадовалась совпадению своего образа с известной исполнительницей.

Runa
Runa / Пресс-служба

Певица Runa рассказала историю о том, что нашла себя на постере в музыкальном сериале Селена. Девушка рассказала, как в одной из серий промелькнул кадр с постером, на котором была точь в точь сама певица, весьма похожая на нее.

Сериал посвящен истории легендарной американо-мексиканской певицы Селены, которая прошла тяжелый путь к мечте своей жизни - стать известной.

Певица несколько лет назад устроила себе фотосессию, примерив образ своего кумира - по совпадению, это оказалась Селена. Тогда она даже специально делала себе кудрявые волосы.

В фильме промелькнул очень похожий кадр.

Runa не только показала свое фото, но и для сравнения показала отрезок из серии, где был "тот самый" постер. Дело было в 6 серии, когда Селена сама в комнате фантазировала, и камера пронеслась по комнате, а там висит типичный для тех времен постер.Читайте такжеRuna презентовала новый клип "Плохое кино"

Runa
Runa и сериал Серена / Пресс-служба

"Честно говоря, это стало для меня настоящим сюрпризом. Мне подписчики начали сбрасывать скрины из сериала и спрашивали ли это я. Так я и узнала случайно стала маленькой частичкой сериала. Я верю в разные знаки, и то, что моя фотография появилась в контексте "известная певица" меня вдохновляет. Возможно, Netflix то знает, как в свое время, создатели Симпсонов напророчило победу Трампа на выборах", - шутит девушка про совпадение со своим кумиром.

Не исключено, что Алена Крутиенко также станет знаменитой. После участия в шоу Голос країни 2020 она начала сольную карьеру, и уже успела представить несколько клипов.

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