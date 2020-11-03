Украинская телеведущая сделала бизнес на косметике в Танзании

Ольга Манько / Instagram

Найти высокооплачиваемую работу в Танзании – то еще испытание. Большинство людей живут за один доллар в день. В стране – полная антисанитария, танзанийцы копаются на свалках и привыкли тяжело работать за пропитание на 1 день. Там до сих пор можно увидеть племена, которые живут в домах из глины и спят на шкурах животных. Но даже в Африке женщины остаются женщинами, которым хочется быть красивыми и ухоженными, и этим решила воспользоваться участница шоу "У кого больше?" Ольга Манько во время путешествия в Танзанию. Она нашла работу в салоне красоты парикмахером, но чтобы обогнать мужа Макса Узола, ей подвернулся заманчивый шанс.

Правда, салоны там очень отличаются от тех, которые мы привыкли посещать.

"Когда я зашла в тот салон красоты, то почувствовала, что попала в 90-е, – поделилась ведущая "У кого больше?" – Условия там не очень. Мойка – без трубы, под ней просто стоит ведро, куда сливается вода. Ее, кстати, тоже надо лить из ведра, а не из душа. Работница салона призналась, что не каждое заведение имеет даже такое снаряжение. Некоторые моют женщинам волосы прямо в тазике.

Самые популярные услуги, которые танзанийки делают в салоне, – это плетение волос: косы гофре, брейды, зизи и афрокосички. Кстати, волосы там никогда не подстригают, ведь растут они у африканок максимум до 10 см.Читайте также"Думала, умру": украинская телеведущая тяжело заболела в Индии

Попытки заплести брейды у Оли Манько оказались не слишком удачными. Поэтому она придумала и реализовала собственный бизнес в уже существующем африканском салоне красоты. В косметичке у ведущей всегда есть корейские патчи, которые подтягивают кожу и уменьшают мешочки под глазами. Именно такую омолаживающую и современную процедуру она решила предлагать танзанийкам. А те, к счастью, соглашались.

Ольга Манько / Новый канал

"Вообще, после поездки в Танзанию поняла, что бизнес за один день точно не делается. С патчами у меня получилось случайно. Я не справилась с плетением косичек для клиентки и должна была выкручиваться. Патчи – это было первое, что пришло в голову в тот момент. Хотела просто утешить женщину, но оказалось, что в Африке патчей вообще не видели и не слышали о них. Поэтому меня в этом мини-бизнесе спас "вау-эффект", и все быстро набросились на эту процедуру", – рассказала ведущая Нового канала для Главреда.

Оля Манько рассказала, что купила эту баночку патчей в Украине примерно в 400 гривен. Когда приехала в салон красоты в Танзанию, то она уже была заполнена на 80%. Заработала там на процедурах для клиенток 65 грн, а баночку с остальными патчами продала владелице салона красоты за 164 гривны. Получается, что на своем африканском бьюти-бизнесе немного потеряла. Зато клиентки остались довольны.

Но заработанные Олей деньги спасли ее в финале выпуска "У кого больше?". Напомним, что все выпуски шоу "У кого больше? можно смотреть в YouTube и на сайте Нового канала.