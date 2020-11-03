УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украинская телеведущая сделала бизнес на косметике в Танзании

3 ноября 2020, 15:40

Телеведущая Нового канала Ольга Манько в Танзании устроилась на работу в парикмахерской, но неожиданно получила шанс подзаработать, где не ждала.

Ольга Манько
Ольга Манько / Instagram

Найти высокооплачиваемую работу в Танзании – то еще испытание. Большинство людей живут за один доллар в день. В стране – полная антисанитария, танзанийцы копаются на свалках и привыкли тяжело работать за пропитание на 1 день. Там до сих пор можно увидеть племена, которые живут в домах из глины и спят на шкурах животных. Но даже в Африке женщины остаются женщинами, которым хочется быть красивыми и ухоженными, и этим решила воспользоваться участница шоу "У кого больше?" Ольга Манько во время путешествия в Танзанию. Она нашла работу в салоне красоты парикмахером, но чтобы обогнать мужа Макса Узола, ей подвернулся заманчивый шанс.

Правда, салоны там очень отличаются от тех, которые мы привыкли посещать.

"Когда я зашла в тот салон красоты, то почувствовала, что попала в 90-е, – поделилась ведущая "У кого больше?" – Условия там не очень. Мойка – без трубы, под ней просто стоит ведро, куда сливается вода. Ее, кстати, тоже надо лить из ведра, а не из душа. Работница салона призналась, что не каждое заведение имеет даже такое снаряжение. Некоторые моют женщинам волосы прямо в тазике.

Самые популярные услуги, которые танзанийки делают в салоне, – это плетение волос: косы гофре, брейды, зизи и афрокосички. Кстати, волосы там никогда не подстригают, ведь растут они у африканок максимум до 10 см.Читайте также"Думала, умру": украинская телеведущая тяжело заболела в Индии

Попытки заплести брейды у Оли Манько оказались не слишком удачными. Поэтому она придумала и реализовала собственный бизнес в уже существующем африканском салоне красоты. В косметичке у ведущей всегда есть корейские патчи, которые подтягивают кожу и уменьшают мешочки под глазами. Именно такую омолаживающую и современную процедуру она решила предлагать танзанийкам. А те, к счастью, соглашались.

Ольга Манько
Ольга Манько / Новый канал

"Вообще, после поездки в Танзанию поняла, что бизнес за один день точно не делается. С патчами у меня получилось случайно. Я не справилась с плетением косичек для клиентки и должна была выкручиваться. Патчи – это было первое, что пришло в голову в тот момент. Хотела просто утешить женщину, но оказалось, что в Африке патчей вообще не видели и не слышали о них. Поэтому меня в этом мини-бизнесе спас "вау-эффект", и все быстро набросились на эту процедуру", – рассказала ведущая Нового канала для Главреда.

Оля Манько рассказала, что купила эту баночку патчей в Украине примерно в 400 гривен. Когда приехала в салон красоты в Танзанию, то она уже была заполнена на 80%. Заработала там на процедурах для клиенток 65 грн, а баночку с остальными патчами продала владелице салона красоты за 164 гривны. Получается, что на своем африканском бьюти-бизнесе немного потеряла. Зато клиентки остались довольны.

Но заработанные Олей деньги спасли ее в финале выпуска "У кого больше?". Напомним, что все выпуски шоу "У кого больше? можно смотреть в YouTube и на сайте Нового канала.

новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Украинская телеведущая сделала бизнес на косметике в Танзании». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:57
Вирусолог пояснил, когда коронавирус "успокоится" и прекратит убивать
15:40
Украинская телеведущая сделала бизнес на косметике в Танзании
15:40
Головокружительные сумки из 30-х вошли в моду на осень-зиму: фото Фото
15:36
Астролог сказал, с какой страной останется Крым
15:21
Гороскоп на 4 ноября для всех: судьбоносные знакомства и залог успеха Видео
Реклама
15:20
Удар по карману за нарушение карантина: как будут штрафовать украинцев Видео
15:19
После кровавой бойни в Вене задержали выходцев с Северного Кавказа Видео
15:16
ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карточек UnionPay
15:09
Подозрение на коронавирус: врач назвал самые ужасные ошибки Видео
15:02
В Украине намерены радикально ужесточить карантин – СМИ Видео
14:55
"Не помогает расти": врач раскритиковал касторовое масло Видео
14:39
В Сети сообщили о смерти мэра Харькова, у Кернеса информацию опровергли Видео
14:39
Рада разрешила украинцам менять отчества в документах Видео
14:32
Украину накроет мощный антициклон: синоптик сообщила, как изменится погода Видео
14:11
Разработка ремейка Resident Evil 4 набирает обороты
14:11
Фракция Зеленского выступила в Раде с заявлением к КСУ Видео
13:59
"Убить, изуродовать вообще легче": Собчак обвинила Хабиба в провоцировании мусульман на теракты Видео
13:59
Врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в Украине под Новый год ​ Видео
13:40
Австрийские ученые назвали все симптомы легкого коронавируса Видео
13:39
Стало известно, кто в Раде ополчился против роспуска КСУ Видео
Реклама
13:33
Ольга Фреймут неоднозначно высказалась о вылете с шоу Танці з зірками
13:29
"Коррупционер и пед*раст": обозленный Кива под Радой обругал журналиста Бигуса Видео
13:21
Авторы Call of Duty: Black Ops Cold War отправят игроков в самое сердце Советского Союза Видео
13:20
Пошли на встречу: Верховная Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФЛП Видео
13:05
Врач рассказала об опасной мутации коронавируса Видео
12:43
Порошенко готовит переворот против власти Зеленского - Жвания Видео
12:26
Потап признался, кто развалил группу Время и Стекло Видео
12:25
Как удалить аккаунт Инстаграм и как восстановить: простые способы
12:23
Баку ударил по Арцаху новым видом оружия – Карабах Видео
12:22
Иран выразил поддержку одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе Видео
12:20
В Германии заявили, что Украина не получит никаких гарантий по Будапештскому меморандуму​ Видео
12:12
Холодные ноги могут быть симптомом неизлечимой болезни - врач Видео
12:01
В Милане совершено нападение на банк Видео
11:56
Катастрофа и неизбежность: Степанов объяснил, чего ждать от второй волны коронавируса Видео
11:47
Пульсоксиметр: врач из США рассказал, как он работает и что делать с этой информацией Видео
11:46
"Папа - клоун": дочь Кошевого гнобят в школе из-за знаменитого отца
11:42
В турецкой Анталье перевернулся катер с туристами, погиб россиянин
11:10
Кровавый теракт в Вене: появились подробности об одном из террористов Видео
11:06
В Минздраве предупредили украинцев об ураганном распространении COVID-19 Видео
11:03
Алкоголь "ужасен для сердца и здоровья": кардиолог порекомендовал допустимую дозу Видео
Реклама
11:02
Новый рекорд коронавируса в Украине: за сутки нашли почти 9 тысяч зараженных Видео
10:50
​Центр Киева охватили протесты: появились первые пострадавшие Фото Видео
10:42
В Киеве за сутки нашли рекордное число новых больных COVID-19
10:33
Молдову ждут протесты, кто бы не выиграл выборы мнение
10:30
В России в квартире убийцы "колбасного короля" нашли прикованного пенсионера
10:23
В США заявили о создании суперэффективной вакцины от COVID-19 Видео
10:21
Резонансное решение КСУ: у Зеленского сделали прогноз о будущем Украины Видео
10:19
Батат: названы удивительные преимущества сладкого овоща Видео
09:53
В Турции спустя 91 час после землетрясения из-под завалов вытащили ребенка Видео
09:47
КСУ оценит конституционность закона о языке: запланировано закрытое заседание
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять