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Украинский телеведущий спасался от полиции в Доминикане

5 ноября 2020, 18:45

Украинский телеведущий Антон Зайцев рассказал, как чудом спасся от полиции во время съемок шоу Орла и Решки в Доминиканской республике.

Полиция
Полиция / Pixabay

Съемки тревел-шоу Орел & Решка, которое сейчас показывает Новый канал, продолжили после ослабления карантина. Ради безопасности команда придерживалась всех санитарно-эпидемиологических норм. А еще им пришлось приспособиться к новым ограничительных правилам в странах, где происходили съемки.

Не обошлось без ЧП - например, ведущий Орел & Решка Антон Зайцев в Доминикане не получил золотую карту, поэтому чуть не нарвался на штраф и задержание за нарушение комендантского часа.

"В Доминиканской Республике меня остановили местные полицейских, - рассказывает ведущий. - После проверки документов они сообщили, что в стране действует комендантский час. То есть после 17:00 все жители должны сидеть дома. По улицам ездят патрули, которые останавливают правонарушителей и выписывают им штраф. Размер которого - 300-1000 долларов. Кругленькая сумма!"

Антону после общения с правоохранителями пришлось судорожно искать место для спасения.

Доминикана полиция
Доминикана полиция / Новый канал

Он говорит, что ему еще повезло, ведь полиция остановила его в 16:45.

"Штраф мне не выписали, но попросили соблюдать правила, - рассказывает ведущий. - К моему отеля было еще несколько километров, которые за 15 минут не преодолел бы. А ночевать в машине совсем не хотелось".

Конечно, парень не растерялся, и спасся от копов в стиле боевика с Вином Дизелем.

"Я остановился у небольшого магазина, - рассказывает ведущий. - И попросил помощи у продавца. Жители Доминикан очень приветливые. Представляете, парень предложил переночевать у него. Правда мы всю ночь не спали (улыбается). Парень дома устроил вечеринку. Просто местные не могут жить без тусовок. Поэтому во время карантина они собираются в домах и устраивают гулянки!".

Напомним, что новый выпуски шоу Орел и Решка выходят на Новом канале по субботам в 10-00. Также их можно смотреть на ютуб, и на сайте "Телепортал".

Орел и Решка новости шоу бизнеса Новый канал
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