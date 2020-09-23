Украинскую телеведущую вытащили из канализации с мертвыми крысами и отбросами

Анна Олицкая / Instagram

Телеведущая Анна Олицкая пыталась заработать хоть какие-то деньги в Джакарте, копаясь в канализации.

Когда телеведущая Анна Олицкая вспоминает свои самые эмоциональные моменты за 45 дней командировки по проекту "У кого больше?" на Новом канале, то в первую очередь в памяти всплывают события в Джакарте. В столице Индонезии девушка довела себя до истерики, копаясь в отбросах с мертвыми животными и отходами.

"Мне нужно было залезть в грязную воду и найти там что-то, что потом можно было бы продать на рынке, – объясняет ведущая "У кого больше?".Читайте такжеУкраинскую телеведущую забросали яйцами на улице – Я боялась подцепить какую-нибудь инфекцию, ведь это Азия. Там риск заболеть малярией или другой болезнью очень высок. Поэтому надела на руки и ноги пластиковые пакеты, но они протекали. А когда увидела мертвую крысу, которая плавала в воде, то у меня вообще случилась истерика. Я плакала и кричала. С десяток индонезийцев вытаскивали меня из той канализации".

Анна Олицкая / Новый канал

Самое обидное, что ничего ценного в канализации Анне Олицкой найти так и не удалось. Потому что она пришла в то время дня, когда местные уже забрали все стоящие вещи.

Анна Олицкая / Новый канал

"Я практически ничего не нашла – музыкальные диски, некоторые детали, – перечисляет телеведущая. – Никто этот хлам потом покупать у меня не хотел. Заработала каких-то десять гривен на наши деньги. Поэтому, получается, зря лезла в канализацию".

В общем командировка в Азию и Африку была для Анны Олицкой очень нервной. Она трижды порывалась вернуться домой, даже покупала авиабилеты.

Анна Олицкая / Новый канал

"Повсюду на нашем пути была экзотика и царила антисанитария – что бы мы ни ели, где бы ни ночевали, – объясняет ведущая Нового канала и улыбается – С этим мириться было очень сложно, поэтому в порыве эмоций я брала билеты домой, а потом сдавала их, когда успокаивалась".

Напомним, что все новые выпусти шоу "У кого больше?" на Новом канале выходят по понедельникам в 19-00.