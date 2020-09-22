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Украинскую телеведущую забросали яйцами на улице

22 сентября 2020, 20:11

Телеведущая тревел-реалити "У кого больше?" Анна Олицкая рассказала, как она стала жертвой яичных мстителей во время съемок в Индонезии.

Анна Олицкая
Анна Олицкая / Новый канал

Анна Олицкая приехала в Индонезию для съемок проекта "У кого больше?" и попала в странную ситуацию, когда "и смех и грех", ведь девушка точно не ожидала, что на нее нападут и забросают яйцами. Индонезийские дети решили отомстить девушке за то, что она отказалась дешево продать им уличные сладости керак-телор.

Еще в Украине Олицкая договорилась работать официанткой в кафе, но по приезду, хозяин кафе решил "повысить" ее - продавать с рук местные вкусности и рекламировать ресторан. Поставил продавать керак-телор – уличную еду, состоящую из риса и яиц.

"Мне нужна красивая белая девушка, чтобы ходить с этим по городу и продавать керак-телор. Хочу таким образом поднять продажи. 20% от каждой проданной лепешки будет тебе", – сказал работодатель Ани.Читайте такжеТелеведущая в Таиланде тайно собирала фекалии ради денег

Но девушка была не в курсе, что за отказ снизить цену могут так наказать.

Даже пережив "расстрел" яйцами Аня Олицкая была не готова сдаться. Ведущая реалити "взяла в плен" одого из маленьких сорванцов, чтобы те возместили ей убытки. Но материнское сердце взяло верх над желанием победы.

Анна Олицкая
Анна Олицкая / Новый канал

"Я отпустила их, потому что они дети. Сначала отнеслась спокойно, но потом они начали меня дразнить. Я очень устала, и понимание того, что надо все дораспродать, разозлило меня. Потом "взяла в заложники" одного из мальчиков, но вовремя поняла, что это неправильно. Во мне боролись участница "У кого больше?" и мама, которая и выиграла в этой моральной борьбе", – поделилась Аня Олицкая.

За пять часов работы ведущая "У кого больше?" могла заработать 96 тысяч рупий, примерно 183 гривны.

Напомним, что все новые выпуски шоу "У кого больше?" выходят на новом канале по понедельникам в 19-00.

новости шоу бизнеса Новый канал
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