Украинская блогерша призналась, что потеряла 22 телефона

Дива Оливка Алевтина / Instagram

Сколько раз в день вы проверяете, на месте ли мобильный телефон? Согласитесь, что такую вещь ежедневного обихода легко забыть на столе любимой кафешки или оставить в переодевании спортзала. В худшем случае, можно стать жертвой воров. Во время съемок программы Кто сверху?, что показывает Новый канал, украинская блогерша Diva Olivkа рассказала свою увлекательную историю о потере телефонов.

"Все знают, что гаджет - неотъемлемая часть моей жизни, - говорит девушка. – Ведь с помощью сетей подписчики следят за моей деятельность. А их уже больше чем полтора миллиона".

Чтобы записать все видео и написать посты, девушке приходится постоянно держать телефон в руках. Этакая работа 24/7.Читайте такжеТелеведущую тревел-шоу напоили кофе из фекалий

"Но несмотря на насыщенный график съема сторис я часто теряю телефоны, - рассказывает блогерша. - Только представьте, за 23 года своей жизни я неизвестно где оставила 22 телефона".

В это трудно поверить, но такой факт из жизни Дивы Оливки – правдив!

Несмотря на то, что телефон все время под рукой - девушка имеет дурную привычку их терять.

Что ответили мужчины на такой факт из жизни участницы женской команды шоу Кто сверху - можно будет узнать в новых выпусках, которые выходят по четвергам на Новом канале.