Умер Чедвик Боузман - звезда Marvel и Черная Пантера

Чедвик Боузман / Reuters

Актер Чедвик Боузман умер дома в Лос-Анджелесе — в кругу семьи, пишут Западные СМИ.

Чедвик Боузман узнал, что страдает от рака в 2016 году, и в своих последних фильмах, включая Пятеро одной крови, он снимался между операциями и сеансами химиотерапии. О смерти актера стало известно из его официальных соцсетей.

Причиной смерти стал рак толстой кишки, который с 2016 года прогрессировал до 4 стадии.

"Это было честью для его карьеры сыграть короля Т'Чаллу в Черной пантере", - говорится в официальном заявлении в Twitter.

Его семья благодарна за любовь и молитвы, и просит уважать их горе и дать им немного приватности в это тяжелое для них время.

Чедвик Боузман - биография

Чедвик Боузман родился в 1976 году в Южной Каролине. Мужчина закончил университет Говарда, получив степень бакалавра в области режиссуры. Потом поехал в Англию, где продолжил обучение в Британской академии драмы.

В университете Чедвик Боузман начал играть на сцене, писать сценарии, и снял свой первый короткометражный фильм. В свое свободное время Чедвик Боузман играл в баскетбол.

До 2013 года он играл эпизодические и второстепенные роли, пока его не заметили в Голливуде.Читайте такжеУмер сын Виктора Павлика

Карьера актера сложилась с того момента, когда он прямо на красной дорожке в Цюрихе узнал от своего агента, что получил роль в Противостоянии братьев Руссо. После этого его позвали в Черную Пантеру.

Однако наибольшую популярность Боузман получил после роли короля Т'Чаллы в Marvel. За нее в 2018 году Боузман получил титул Актер года по версии People's Choice Awards.

Сиквел Черной пантеры был запланирован на 6 мая 2022 года, и пока неясно, выйдет ли этот фильм вообще.

Чедвик Боузман - болезнь / Reuters

"Смерть Чедвика опустошила нас. Он был нашим Т'Чаллой, нашей Чёрной Пантерой и дорогим другом. Каждый раз, когда он приходил на съёмочную площадку, он излучал радость и харизму, и каждый раз, когда он появлялся на экране, он создавал нечто незабываемое. Он сыграл множество замечательных людей в своих работах, он был лучшим в этом деле. Он был таким же умным, добрым, ярким и сильным, как и любой человек, которого он играл. Теперь он занимает место среди них, как икона на века. Семья Marvel Studios глубоко оплакивает его потерю, и сегодня мы скорбим вместе с его семьёй", - сказал Кевин Файги о смерти Чедвика Боузмана.

Чедвик Боузман - фильмография