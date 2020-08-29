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Умер Чедвик Боузман - звезда Marvel и Черная Пантера

29 августа 2020, 13:32

Американский актер Чедвик Боузман умер в 43 года от онкологи, которой он страдал уже много лет.

Чедвик Боузман
Чедвик Боузман / Reuters

Актер Чедвик Боузман умер дома в Лос-Анджелесе — в кругу семьи, пишут Западные СМИ.

Чедвик Боузман узнал, что страдает от рака в 2016 году, и в своих последних фильмах, включая Пятеро одной крови, он снимался между операциями и сеансами химиотерапии. О смерти актера стало известно из его официальных соцсетей.

Причиной смерти стал рак толстой кишки, который с 2016 года прогрессировал до 4 стадии.

"Это было честью для его карьеры сыграть короля Т'Чаллу в Черной пантере", - говорится в официальном заявлении в Twitter.

Его семья благодарна за любовь и молитвы, и просит уважать их горе и дать им немного приватности в это тяжелое для них время.

Чедвик Боузман - биография

Чедвик Боузман родился в 1976 году в Южной Каролине. Мужчина закончил университет Говарда, получив степень бакалавра в области режиссуры. Потом поехал в Англию, где продолжил обучение в Британской академии драмы.

В университете Чедвик Боузман начал играть на сцене, писать сценарии, и снял свой первый короткометражный фильм. В свое свободное время Чедвик Боузман играл в баскетбол.

До 2013 года он играл эпизодические и второстепенные роли, пока его не заметили в Голливуде.Читайте такжеУмер сын Виктора Павлика

Карьера актера сложилась с того момента, когда он прямо на красной дорожке в Цюрихе узнал от своего агента, что получил роль в Противостоянии братьев Руссо. После этого его позвали в Черную Пантеру.

Однако наибольшую популярность Боузман получил после роли короля Т'Чаллы в Marvel. За нее в 2018 году Боузман получил титул Актер года по версии People's Choice Awards.

Сиквел Черной пантеры был запланирован на 6 мая 2022 года, и пока неясно, выйдет ли этот фильм вообще.

Чедвик Боузман
Чедвик Боузман - болезнь / Reuters

"Смерть Чедвика опустошила нас. Он был нашим Т'Чаллой, нашей Чёрной Пантерой и дорогим другом. Каждый раз, когда он приходил на съёмочную площадку, он излучал радость и харизму, и каждый раз, когда он появлялся на экране, он создавал нечто незабываемое. Он сыграл множество замечательных людей в своих работах, он был лучшим в этом деле. Он был таким же умным, добрым, ярким и сильным, как и любой человек, которого он играл. Теперь он занимает место среди них, как икона на века. Семья Marvel Studios глубоко оплакивает его потерю, и сегодня мы скорбим вместе с его семьёй", - сказал Кевин Файги о смерти Чедвика Боузмана.

Чедвик Боузман - фильмография

  • 2003 — Третья смена — Дэвид Вэйфер
  • 2003 — Все мои дети — Рэдж Портер Монтгомери #1
  • 2004 — Закон и порядок — Фостер Кэйес
  • 2006 — C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк — Рондо
  • 2008 — Экспресс: История легенды спорта — Эрни Дэвиса Флойд Литтл
  • 2008 — Скорая помощь — Дэрек Тейлор
  • 2008 — Детектив Раш — Декстер Коллинс
  • 2005—2006 — Линкольн-Хайтс — Натаниэль "Нэйт" Рэй Тейлор
  • 2009 — Обмани меня — Кейб МакНэйл
  • 2010 — Неизвестные лица — Сержант Грэхем МакНейр
  • 2010 — Болота — Майкл Ричмонд
  • 2011 — Касл — Чак Рассел
  • 2011 — Грань — Марк Литтл/Камерон Джеймс
  • 2011 — Детройт 1-8-7 — Томми Вэстин
  • 2011 — Правосудие — Ральф "Флекс" Биман
  • 2012 — Пулевое ранение — Лейтенант Сэмюэль Дрейк
  • 2013 — 42 — Джеки Робинсон
  • 2014 — День драфта — Вонтаэ Мак
  • 2014 — Джеймс Браун: Путь наверх — Джеймс Браун
  • 2016 — Боги Египта — Тот
  • 2016 — Первый мститель: Противостояние — Т’Чалла / Черная Пантера
  • 2017 — Послание от Кинга
  • 2017 — Маршалл Тэргуд — Маршалл
  • 2018 — Черная пантера — Т’Чалла / Черная пантера
  • 2018 — Мстители: Война бесконечности — Т’Чалла / Черная Пантера
  • 2019 — Мстители: Финал — Т’Чалла / Черная Пантера
  • 2019 — 21 мост
  • 2020 — Пятеро одной крови — Норман
  • 2021 — Что если…? — Т’Чалла / Черная Пантера

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